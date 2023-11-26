Norris: "Daha hızlı olmayı bekliyordum"

İngiliz pilot, güçlü bir startla dördüncülüğü alırken, sonrasında Oscar Piastri'yi geçti ve üçüncü sıraya çıktı.

Fakat yavaş pit stopla üçüncülüğü kaybetti ve Sergio Perez'e de geçilerek beşinci sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Norris, "Harika bir yarış değildi."

"Hız açısından biraz daha fazlasını bekliyordum ama maalesef istediğimiz tempoda değildik. Bu biraz üzüntü verici."

"Öndeki çocukları zorlayabilmek için biraz daha fazla tempoya sahip olmayı umuyordum. Aşırı hızlı değillerdi, sadece tur başına 0.1-0.2 saniyelik bir fark vardı fakat önde kalmaları için yeterliydi."

"Çok zor bir yarıştı fakat yine de mutluyum çünkü daha fazlasını yapabileceğimizi sanmıyorum."

Norris, pit stopu işaret ederek, "Orada biraz zaman kaybettik. Bu olmasa George'un önünde kalabilir miydim? Muhtemelen evet."

"Fakat bu çok fazla şeyi değiştirmezdi. Takım olarak yapmamız gerekeni yaptık ve önemli olan da bu." açıklamasında bulundu.

Sonrasında Sergio Perez'le yaşadığı temas hakkında konuştu.

Norris, "Adamın gitmesine izin vermeye çalıştım ama gelip bana çarptı! Ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum, dürüst olmak gerekirse biraz dikkatsiz davrandı." dedi.