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Norris: "Daha fazla tempo bulmalıyız"

Lando Norris, McLaren'ın cuma günü ileriye doğru iyi bir attığını düşünüyor fakat henüz olması gereken yere gelmedikleri görüşünde.

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Norris: "Daha fazla tempo bulmalıyız"
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McLaren, sezon öncesi testlerinde oldukça karamsar bir tablo çizmişti ve bundan ötürü ilk yarış için beklenti epey düşüktü.

Yine de Bahreyn'de, cuma günü ortaya koydukları performans aslında o kadar da kötü olmadıklarını işaret etti.

Cuma günü iki seansı da ilk 10'da bitiren Norris, şöyle konuştu: "Cuma gününün nispeten iyi geçtiğini düşünüyorum."

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Erik Junius

"Aracı aşağı yukarı normal şekilde ayarlayabildik ve hem tek tur simülasyonunda hem de dolu depoyla yaptığımız yarış simülasyonunda rahattım."

"Rekabetçi olmak ve mücadele etmek istediğimiz kişilerle yarışabilmek için bulmamız gereken çok fazla tur zamanı var."

"Fakat gece boyunca sıkı şekilde  çalışmaya devam edeceğiz."

Oscar Piastri ise şimdiye kadar çok şey öğrendiğini ancak atması gereken adımlar olduğunu söyledi.

"İlk resmi antrenman seanslarımı geride bıraktım. İlerleme kaydettiğimi hissediyorum ve bu iyi bir şey."

"İlerlemeye devam etmem gerekiyor ama doğru yolda olduğumu hissediyorum."

"Hâlâ hatalar yapıyorum, bu yüzden sürüşümden %100 memnun değilim ama iyi bir tempo yakaladığımızı düşünüyorum."

"Yarına kadar hangi pozisyonda olduğumuzu bilemeyeceğiz fakat her şey iyi gidiyor ve F1'deki ilk Cuma günümden büyük keyif almış durumdayım."

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