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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Norris daha fazla kontrol için hastaneye gidecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Lando Norris, Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde yüksek hızda yaptığı kazanın ardından, dirseğinden röntgen çekilmek üzere hastaneye götürülüyor.

Norris daha fazla kontrol için hastaneye gidecek

McLaren pilotu, cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilen sıralama turlarının birinci ve ikinci bölümüne damga vurmuş, ıslak zeminde geçen her iki seansı da birinci bitirmişti.

Fakat üçüncü bölümün başında yağmur artınca, Britanyalı pilot mavi logolu yağmur lastiğine geçmek zorunda kaldı ve daha henüz piste çıkış turunda pistte çok fazla su olduğu için kızakladığını dile getirdi.

Bundan saniyeler sonra da Eau Rouge'da aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak aracına büyük hasar verdi.

Britanyalı pilot, araçtan yardım almadan çıkabilmesine rağmen, tıbbi araca binerken sol kolunu ve dirseğini tuttuğu görülebiliyordu.

McLaren takım patronu Andreas Seld, başlangıçta Norris'in tıbbi merkeze götürüldüğünü doğruladı, ancak dirseğinden daha fazla kontrol için hastaneye götürüleceğini açıkladı.

Burada Norris'in dirseğinden röntgen çekilmesi ve kırık olup olmadığının anlaşılması bekleniyor.

Norris'in aracı, bu büyük kazada ağır hasar görmüş olsa da, takım Pazar günkü Belçika GP'si için yeni bir şasi yapabilir. Fakat böyle olsa bile yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalacak.

Açıklamada şöyle denildi: "Lando, Belçika GP sıralama turlarındaki kazadan sonra pistin kenarında bulunan tıbbi merkeze götürüldü ve burada kontrol edildi. Sonrasında dirseğinden tedbir amaçlı röntgen çekinmesi için yerel bir hastaneye gönderildi. Daha fazla bilgi geldikçe güncelleme yapılacak."

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