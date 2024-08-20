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Formula 1 Hollanda GP

Norris daha fazla galibiyet ve podyum istiyor

Lando Norris, sezonun ikinci yarısı için hedefini daha fazla zafer olarak belirliyor.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Erik Junius

Yaz arasından iyi şekilde döndüğünü belirten Lando Norris, sezonun ikinci yarısı için hedefini "daha fazla galibiyet" olarak belirledi.

Norris şöyle dedi: "Harika bir yaz tatili geçirdim."

"Biraz dinlenmek ve ailem ya da arkadaşlarımla daha fazla zaman geçirmek güzeldi."

"Gücümü yeniden topladığımı ve sezonun kalan on yarışı için hazır olduğumu hissediyorum."

"Şimdi Hollanda Grand Prix'sine hazırlanıyorum - sezonun ikinci bölümüne başlamak adına önümüzde güzel bir yarış var."

"Her zaman harika bir atmosfer yaratan çok sayıda taraftar katılıyor. Biz de bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Umarım sezonun ikinci yarısında aynı performansı devam ettirip, daha fazla galibiyet ve podyum için mücadele edebiliriz.”

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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