Norris daha fazla galibiyet istiyor

McLaren bu yıl şimdiye kadar üç galibiyet alırken, bunlardan sonuncusu Hollanda GP'de geldi.

Bu yılki ikinci zaferini alan Norris, İtalya GP öncesi şöyle dedi: "Monza'ya iki F1 yarış galibi olarak geldiğim için çok mutluyum."

"2024 sezonunun ikinci yarısına harika bir başlangıç yaptık ve hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasındaki farkı kapatmaya devam etmek için aynı performansı bu hafta sonu da sürdürmek istiyoruz."

"Geçmişte Monza'da iyi sonuçlar elde ettim; burası takvimin en hızlı pisti."

"Takım olarak yarış hazırlıklarını tamamladık ve gelecekte daha fazla galibiyet almak için neleri daha iyi yapabileceğimizi biliyoruz."

"Takıma çok sayıda puan kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Oscar Piastri de Monza'ya pozitif duygularla geliyor.

"Takım geçen hafta tatilden iyi şekilde döndü ve şimdi bunu Monza'da sürdürmek istiyoruz."

"Zandvoort'taki yarıştan dersler çıkardık, bu yüzden öğrendiklerimizi nasıl uygulayacağımızı göreceğiz. Çok hızlı bir aracımız var. Dolayısıyla ilginç bir hafta sonu olacak."

"Monza'da alt kategorilerde birden fazla kez gittim. Bu kadar hızlı olmasın hoşuma gidiyor."

"Harika bir atmosfer yaratan İtalyan taraftarların önünde performans sergilemeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu iki yarışlık dönemi mümkün olan en iyi şekilde bitirmek için harika bir fırsatımız var.”