Norris, daha az hava koridoru nedeniyle geçiş yapmanın zor olabileceğini düşünüyor

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4 haftalık yaz arasının ardından birçok pilot, yeni güç ünitesine geçtiği için Belçika GP hafta sonunda grid cezasına sahip olacak. O isimlerden birisi de McLaren pilotu Norris.

Karışık hava şartlarının olduğu cuma günkü antrenmanlarda iyi iş çıkaran ve günü 4. sırada tamamlayan Norris, verdikleri araya rağmen hiçbir şeyin yabancı hissettirmediğini ancak kendisinin sıralamalardan çok yarışa odaklandığını söyledi.

Norris ayrıca, mevcut araçların karakteri nedeniyle gerilerden yükselmenin çok kolay olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Norris, "Genel olarak bu hafta sonu biraz farklı olacak. Biliyorsunuz, bazı pistlerde yarışın zor, bazılarında ise çok daha kolay olduğu bir trend var. Budapeşte'de yarışmak, geçen senelere kıyasla çok daha kolaydı. Ancak burada hava koridoru geçen senelerle ve sahip olduğumuz önceki araçlarla kıyaslama yaparsak normale göre çok daha az olacak. Bu yüzden bunu anlamalı, geçiş yapmaya yardımcı olup olmayacağını bulmalıyız. Bugün bu soruların cevabını bulabileceğimiz pek fazla fırsatımız olmadı. Neler olacağını göreceğiz. Birçok soru işareti var, bu yüzden bunların cevaplarını bulmaya çalışmalıyız." dedi.

Antrenman seansını değerlendiren Norris, "4 haftalık araya rağmen çok yabancı hissetmedim. Geri dönmek güzel. Bu şartlar altında pek kolay bir gün değildi. Bu pistte her şeyi bir araya getirmek de kolay değil. Aracın durumunu anlama açısından makul bir gündü."

"Ancak ben Pazar günü için motor cezası alan isimlerden birisiyim, bu yüzden daha çok Daniel'e sıralamalarda nasıl hava koridoru verebileceğimiz, hafta sonunu nasıl optimize edebileceğimiz ve yarışta lastiklere nasıl bakabileceğimiz üzerinde çalıştık. Aracı yarından ziyade yarış gününe göre ayarlamaya çalıştık. Her şey makul görünüyor, iyi pozisyondayız. Cumartesi günü programımızı tamamlamalı ve pozisyonlarımızı optimize etmeliyiz." dedi.

Norris dışında pazar günü Charles Leclerc, Max Verstappen, Esteban Ocon, Valtteri Bottas ve Mick Schumacher'in de cezaları bulunuyor. Yani Norris dışında yükselmeye çalışan oldukça hızlı araca sahip pilotlar da olacak.

Norris, "Bu zor. Normalde pilotlar olarak her zaman kim olursa olsun yarışmak istersiniz ancak bu sefer onları kullanarak avantajımıza çevirmeye çalışmalıyız. Onların beni bir noktada oldukça hızlı bir şekilde geçeceğini biliyorum. Bu açıdan onların öndeki pilotları geçmeme nasıl yardımcı olacakları üzerinde çalışmam gerek. Bunu göreceğiz ancak şimdiden tüm bunları planlamak çok zor. Bazı parçaları bir araya getirebiliriz ancak Pazar günü neler olacağını bilmek her zaman zordur. Neler olacağını göreceğiz. Kendimize odaklanacağız. Şu anda yapabileceğimiz esas şey bu." dedi.

Norris son olarak pist özellikle ıslakken şartların çok zor olduğunu söyledi.

Norris, "Özellikle her iki seansın sonunda biraz yağmur başladığında çok büyük fark vardı ve pist aşırı kaygandı. Bu açıdan kolay değil. Özellikle her iki seferde yağmur başladığında, uzun sürüşleri yapmaya çalışıyorduk ve Pazar günkü yarış için esas bilmemiz gereken şey uzun sürüşlerdi."

"Bunun dışında aracımızı makul seviyede olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz olduğunu söyleyemem. Yaşadığımız bazı zorlukları ve sorunları çözmemiz ve yumuşatmamız için yapmamız gereken çok fazla şey var. Bugünkü performans açısından fena değildik ancak Aston, sadece 0.05 sn gerimde, bu yüzden mutlu da olamayız. Yani evet, gece sıkı çalışmalı ve ileri yönde adım atmayı denemeliyiz." dedi.