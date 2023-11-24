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Formula 1 Abu Dabi GP
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Norris: "Dağınık bir gün geçirdik"

Lando Norris Abu Dabi Grand Prix'si ikinci antrenman seansı ikinci sırada bitirdi, ancak iki kırmızı bayrakla yarışa ara verilmesinin ardından 'dağınık' bir gün geçirdiğini hissetti.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Lando Norris, McLaren MCL60

McLaren pilotu, çaylak pilot yönetmeliğinin bir parçası olarak IndyCar pilotu Patricio O'Ward'a ilk antrenman seansında yerini verdikten sonra, ikinci antrenmanda ikinci sıraya yerleşti. 

Norris, Carlos Sainz ve Nico Hulkenberg'in neden olduğu kırmızı bayraklar nedeniyle toplam 18 tur tamamlayabildi.

"Özellikle ikinci seans perspektifinden baktığımda istediğim gibi bir Cuma günü değildi."

"Ama yine de burada, Vegas'ta ve diğer birkaç yarışta olduğumuzdan daha çok kendimize güveniyoruz." 

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"Çok fazla yüksek yakıt turu tamamlayamadık, bu yüzden uzun koşu açısından biraz gerideyiz ama yarın bunu telafi edebileceğimi hissediyorum." dedi.

Norris, ikinci antrenman sonunda ilk 15'in hepsinin bir saniye içinde yer almasının ardından, Cumartesi günü sıkı bir sıralama seansı geçirmeyi bekliyor.

"Çok çabuk rahatladım ve kendime güvenim geldi. İlk antrenmanı kaçırdığınız bir günde bu oldukça önemli."

"Aracı zorlayabiliyordum ve oldukça iyi performans gösteriyordu, incelenmesi gereken birkaç şey vardı ama bunun dışında iyi bir gündü." 

"Sıralama çok yakın geçecek. 0.1-0.2 saniye beş ya da altı pozisyon anlamına geliyor, bu yüzden bugün birinci ya da sonuncu olmanız değil, sıralamada büyük fark yaratabilecek küçük şeyleri bulmanız önem arz edecek."

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