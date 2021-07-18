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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Lando Norris, dördüncü ve beşinci sırada tamamladıkları Britanya GP sonucuna üzülmediğini fakat pit stoptaki hatanın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"

Lando Norris, yarışın ikinci startında Valtteri Bottas'tan üçüncülüğü almayı başarmıştı ve uzun süre podyum pozisyonunda gitti.

Ancak pit stoptaki hata nedeniyle epey vakit kaybedince, Bottas kendisini pitlerde geçti ve Norris yarışı dördüncü bitirdi.

Yarışın ardından konuşan Norris şöyle dedi: "Elbette mutluyum! Bugün takım olarak dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem. Bence bu, mükemmel bir sonuç. Pit stoptan önce yarış benim için çok iyi gidiyordu. Valtteri Bottas'ın önündeydim ki özellikle Mercedes'in bizden daha hızlı olduğunu düşündüğümüzde, bizim için harikaydı."

"Bu sezon mekanikerlerimiz harika pit stoplar yapıyorlar ve bazen de bu tarz sorunlar olabiliyor. Evet, çocuklar bu konuda biraz üzgün, ben de üzgünüm ama bir dahaki sefere daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bu olay olmasaydı podyum kazanabilir miydim bilmiyorum ama Valtteri ile kendi ülkemde yakın bir savaş vermek harika olurdu."

"Ferrari bugün çok iyiydi. Charles Leclerc bugün ikinci oldu, Carlos Sainz da çok hızlıydı fakat Ferrari'ye kıyasla kaybımızı en aza indirmeyi başardık. Hafta sonu son derece olumluydu, diğer rakiplerimizle aramızda büyük bir fark vardı ancak Ferrari ile olan mücadelenin kolay olmadığı ortadaydı. Farklı pistlerde bazen onlar bazen biz yarışta daha iyi oluyoruz. Umarım önümüzdeki yarışta biz, Ferrari'den daha hızlı oluruz."

"Budapeşte'deki pist çok farklı bir pist ve Ferrari virajlarda çok iyi görünüyor. Hungaroring'de çok sayıda viraj var. Mücadelenin çekişmeli geçeceğini düşünüyorum, rakiplerimizden daha iyi performans göstermeye çalışacağız."

Daniel Ricciardo ise beşinci sırada tamamladığı yarışta, bu yılki en iyi sonucunu elde etmiş oldu.

Avustralyalı pilot, "Bu sezonu ilk kez beşinci bitirdiğim için mutluyum! Beklediğimden çok daha uzun bir yarıştı ama geç olması hiç olmamasından iyidir. Yarışın ilk bölümünde rakiplerim yavaş yavaş benden uzaklaştı ve onlara tutunamadım. Bundan sonuçlar çıkarmam ve bu durumun üstesinden gelmem gerekiyor."

"İkinci bölümde Carlos Sainz bana yetişiyordu, savunmaya hazırdım ama Carlos o kadar çabuk yaklaştı ki geçiş yapmak onun için zor olmayacak gibi görünüyordu. Genel olarak daha fazla hızı vardı ancak elimden gelenin en iyisini yaptım ve aracı pistte en iyi şekilde konumlandırmaya çalıştım. Beşinci sırada kalabilmem güzel, Lando ile beraber takım için çok puan kazandık!"

"Daha tutarlı performans sergilemeye başladım. Fakat daha da hızlanmam ve araca tamamen güvenmem için arka arkaya birkaç yarışa daha ihtiyacım var. Fakat bu hafta sonu tabii ki benim için çok güzel geçti. Bir sonraki yarış Macaristan'da yapılacak, bu pisti çok seviyorum - umarım başarılı bir performans sergileyebilir ve olumlu dinamiği sürdürebilirim!" dedi.

Lando Norris, McLaren, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, in Parc Ferme

Lando Norris, McLaren, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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