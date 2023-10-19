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Norris, COTA'da Red Bull ile mücadele etmeyi beklemiyor

McLaren son yarışlarda Red Bull ve Max Verstappen'in en yakın rakibi olsa da, Lando Norris Amerika'nın daha zor geçmesini bekliyor.

Editör Ezel Tan
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Lando Norris, McLaren

McLaren sezon başında sürekli arka sıralarda yer alsa da, getirilen güncellemelerle hızlandılar ve bir anda hem Red Bull hem de Max Verstappen'in en büyük rakibi haline geldiler.

Ancak Norris, bugün verdiği demeçte Circuit of the Americas'ta farklı bir sıralama beklediğini söyledi.

Norris dürüstçe "Kendime daha az güveniyorum."

"Bu pist çok sayıda düşük hızlı viraj içeriyor ve bu bizim güçlü noktamız değil."

"Singapur'da da durum böyleydi. Orada o kadar kötü değildik ama Ferrari kadar güçlü değildik."

"Ferrari, Mercedes ve Aston Martin'in burada iyi iş çıkarmasını bekliyoruz." dedi.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren

Norris, Katar'ın yapı itibariyle kendilerine uygun olmasından ötürü iyi performans gösterdiklerini düşünüyor.

"İki hafta önce pist tarzının bize uygun olacağını biliyorduk. Katar'da çok sayıda yüksek hızlı viraj var ve oralarda neredeyse Red Bull kadar hızlıyız. Fakat burada durum böyle değil."

"Kötü bir hafta sonu olacağını söylemiyorum. Sadece kendimize olan güvenimiz biraz daha düşük."

Britanyalı pilot, Katar'da kaçan fırsatlardan dolayı da üzgün.

"Benim için kaçırılmış bir fırsat olduğunu hissettim. Yarış hızımız inanılmaz derecede iyiydi."

"Artık bunu aştım... Sonuçta iyi performans gösterdiğim birçok Grand Prix de vardı. Fakat evet, düşük performans gösterdikleriniz sizi her zaman daha uzun süre oyalıyor. Umarım bir daha olmaz."

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