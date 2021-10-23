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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Norris: "Çok yüksek lastik aşınması var"

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, Editör

McLaren pilotu Lando Norris, COTA pistinde yüksek bir lastik aşınması olduğunu belirtti ve iyi bir gün geçirdiklerini söyledi.

Norris: "Çok yüksek lastik aşınması var"

İlk antrenmanlarda sekizinci, ikinci antrenmanlarda ise ikinci sırayı alan Norris, günü hakkında şunları söyledi: "Sonuç ve tempo olarak iyi bir gün geçirdik ancak bunu başarmak kolay değil."

"Rüzgar, tümsekler ve bugünün koşulları nedeniyle zor bir gündü, tüm bu şeyler olayı daha karmaşık yaptı ve farklı ayarlarla beraber ilk birkaç turda çok zorlandık ancak yaptığımız son değişiklikte araçtan çok daha memnun kaldım. Bu sayede aracı zorlayabildim ve tur zamanı atabildim."

"Bence iyi bir konumdayız çünkü yarına doğru ilerlerken daha çok özgüven yakalamam için çok daha rahat bir şekilde değişiklik yapabiliriz ve özgüven kazanmam daha iyi tur zamanı yapmama neden olacak, bu nedenle iyi bir ilk gündü ve kalanını heyecanla bekliyorum."

Antrenmanlarda yaptığı blokajlar hakkında soruları yanıtlayan Norris, "Bu konuda pist ile ilgili sorun yoktu, sadece ben aptal olduğum için bordürün üzerinde fren yaptım, ki bunu hiçbir zaman yapmamalısınız."

"Pist kaygan değildi. Sadece bir bordür, bir bordürdür. Yani biraz farklı bir hissiyata sahiptir ve kurallardan ilki, bordür üzerinde fren yapmamaktır. Bu nedenle benim aptallığımdan dolayı oldu." dedi.

Seri halinde atılan turlarda aracın hissiyatı hakkında konuşan Norris, "Gayet iyiydi. Biraz zorlandık çünkü lastik aşınması çok yüksek. Hâlâ hızlı olma şansınız var ancak lastik aşınmasının yüksek olması ile beraber herkes benzer şeylerden dolayı zorlanıyor - pist sıcaklığından, pist zemininden vs."

"Ancak bu da işleri biraz karışık hâle getirdi çünkü yaktığım lastikler ile turlamaya başladım ve bu da normalden daha kötü hissettirdi. Genel olarak gayet iyiydi ancak kolay değildi."

"Aynı tur zamanlarını her zaman atmak istiyorsunuz ve bu zamanlar gittikçe yavaşlamaya başladığında kendinizi iyi hissetmiyorsunuz ancak bazen böyle şeyler olur, bu nedenle ilginç bir durum."

"Pazar günü iyi bir yarış olmasına neden olacak, lastiklerini iyi durumda kimler tutabilecek göreceğiz."

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