Norris, "çılgın" Qiddiya F1 pisti fikirleri için oldukça heyecanlı

Qiddiya City'deki yeni Speed Park Pisti için en son planlar bu hafta başında açıklandı ve pist, çığır açan konseptlerinden bazılarına daha yakından bir bakış sundu.

Bunlar arasında "The Blade" olarak bilinen ve bir müzik alanının üzerinde 108 metre gibi devasa bir yüksekliğe ulaşılan ilk viraj yer alıyor.

Tamamlandığında Suudi Arabistan Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak olan Qiddiya hakkında mevcut F1 pilotları, özellikle de GPDA başkanı Alex Wurz'un tasarım katkısıyla, son gelişmelerden haberdar edildi.

Bu hafta gördüğü planlar hakkında konuşan Norris, bir pistin, işleri en uç noktaya taşımak için bu kadar çaba sarf etmesinin harika olduğunu söyledi.

Norris, "Videoyu ve önizlemeyi gördüm ve oldukça çılgın görünüyor Suudilerin yaptığı şey bu. Bu yüzden bazı çılgın şeyler buldukları ve göründüğü kadar havalı hale getirmeye çalıştıkları için onlara tam manasıyla saygı duyuyorum."

"Bu kadar canlı ve eğlenceli olmayan pek çok yer var. Dolayısıyla, insanların genel olarak bu spora ilgi duymasını istiyorsanız, buranın kimsenin gitmediği, ıssız bir yerde bir pist olmasını istemezsiniz." dedi.

Qiddiya City pist görüntüsü Fotoğraf tarafından: Qiddiya Medya

Norris ayrıca Qiddiya kompleksinin eğlence sunmasını sağlamaya yönelik çabaların da mekanın başarısı açısından kritik önem taşıdığını düşünüyor.

Norris, "Akşamları ve öğleden sonraları gösterilerle bir şeyler olmasını istiyorsunuz. Bunun, sadece belli saatlerde piste olduğumuz ancak sonrasında herkesin evine gittiği ve sıkıldığı bir etkinlik olmasını değil, büyük bir etkinlik olmasını istiyorsunuz."

"Yani evet, çılgınca şeyler buldukları için onları kutluyorum, çünkü bence bu herkes için kesinlikle iyi bir şey." dedi.

Norris'in pistle ilgili heyecanı Sauber'den Valtteri Bottas tarafından da paylaşıldı ve Bottas pistin harika bir gösteri sunacağını söyledi.

Bottas, "Gördüklerim oldukça havalı görünüyor, sanki devasa bir roller coaster gibi. Sanırım takvimde açık ara en fazla yükseltiye sahip pist burası. Yani, evet, heyecan verici görünüyor."

"Açıkçası, hâlâ birkaç yıl beklememiz gerekiyor, ancak pist tasarımı ve tüm bunlar açısından projenin arkasında kesinlikle iyi insanlar var. Neredeyse bir video oyunu gibi görünüyor ama gerçek hayat için." dedi.

Qiddiya, tamamlandığında F1 pistleri için yeni bir ölçüt oluşturabileceğini düşünüyor.

Qiddiya Yatırım Şirketi Genel Müdürü Abdullah Aldawood bu hafta başında, "Bu sadece bir pist değil; Qiddiya City'yi küresel motor sporlarının merkezine yerleştirme çabalarımızın doruk noktası."

"Pist için vizyonumuz yarış heyecanının ötesine uzanıyor - seyirciler dünyadaki en yüksek ve sürükleyici yarış deneyimlerinden birine tanık olacak ve bildiğimiz sporu yeniden keşfedecekler." demişti.