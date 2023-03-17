Norris: "Cidde'de iyi puanlar alabileceğimizden eminim"

Haberi dinle

Norris Bahreyn'de gridde altıncı sırada yer alırken, takım arkadaşı Oscar Piastri Q1'de elendi. Pazar günkü yarışta Piastri, 15. turda yarış dışı kaldı.

Norris ise aracında meydana gelen pnömatik basınç sızıntısı nedeniyle her on turda bir pite girmek zorunda kaldı ve ardından yarıştan çekildi.

Britanyalı, kendisinin ve takım arkadaşının başına gelen sorunların nadir görüldüğünü ve bu hafta sonu Cidde'de yapılacak Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde çözüldüğünden emin olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte Red Bull, Ferrari, Mercedes ve Aston Martin ile mücadele etmek McLaren için 'büyük bir adım' gerektirecek olsa da, takımın puan mücadelesine dahil olabileceğinden umutlu.

Norris, Suudi GP öncesi hafta sonu basın toplantısında McLaren'da bir kriz olup olmadığı sorusuna, "Hayır, böyle bir durum yok."

"Bence Oscar'ın sorunu, yıllar sonra ilk kez gördüğümüz bir sorundu. Benimki de aynı şekilde nadir görülen bir sorundu. Bu yüzden bunların düzeltildiğinden eminim."

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Erik Junius

"Yani her ikisi de oldukça nadir görülen sorunlar, her ikisi de hem HPP [Mercedes High Performance Powertrains] tarafından hem de McLaren tarafından düzeltildiğinden emin olduğumuz şeyler, herkes bunu olduğundan çok daha kötü göstererek kriz olarak adlandırıyor - ancak böyle bir durum yok."

"Yani, bu hafta sonu iyi puanlar alabileceğimizden eminiz diyebilirim. Bence Valtteri, Alfa ve diğer pek çok takımla başa baş bir mücadele olacak."

"İlk dört takıma yaklaşmak için büyük bir adım atmamız gerektiğini biliyorum ama mücadele edebileceğimizden eminim, bence bundan o kadar da uzakta değiliz."

"Sadece, sizin de söylediğiniz gibi; McLaren'in beklentileri göz önüne alındığında, kendi olmak istediğimiz yerde değiliz."

"Ancak çok net bir planımız var. Bence MTC'deki [McLaren Teknoloji Merkezi] ve buradaki herkes neyi başarmamız gerektiğini ve neyi başarmak istediğimizi çok iyi biliyor, sadece bunu belirlemeye ve başarmaya çalışıyoruz, bu da bizim bir sonraki hedefimiz." yanıtını verdi.