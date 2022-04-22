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Norris: "Böyle bitmesi kötü oldu ama yarın için iyi bir pozisyondayız"

McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turlarının son bölümünde hata yapmasının kötü olduğunu ama yine de yarın için iyi bir pozisyonda olduğunu söyledi.

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Norris: "Böyle bitmesi kötü oldu ama yarın için iyi bir pozisyondayız"
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McLaren, kötü başladığı sezonun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde gelişme kaydetmişti.

Takım, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Emilia Grand Prix'si öncesi sprint yarışının gridini belirleyen sıralama turlarında güçlü performans gösterdi ve iki araçla birden üçüncü bölüme kaldı.

Norris, üçüncü bölümün bitmesine yakın pistin dışına uçunca kırmızı bayraklar çıktı ve seans devam ettirilmedi.

Daniel Ricciardo sıralama seansını altıncı sırada tamamlarken, takım arkadaşı Lando Norris hata yapmasına rağmen 1:29.131 ile üçüncü sırada yer aldı.

Seansın ardından konuşan Norris, şunları söyledi: "Elbette mutluyum, ilk üçteyim ve bu bizim için bir sürpriz."

"Lastikleri ısıtmaya çalıştım ama pitten çıkış turumda çok fazla zorladım. Bu kötü oldu çünkü belki de Charles'ı geçme şansım olabilirdi."

"Bunu söylemek zor çünkü eminim herkes turunu geliştirebileceğini söyleyebilir. Fakat bizim için daha da yükselme olasılığı vardı çünkü araç iyi hissettiriyordu ve rahattım."

"Böyle bitmesi kötü oldu ama yarın için iyi bir pozisyon. Bu yüzden mutluyum."

Norris, McLaren'ın gelişimi hakkında şunları ekledi: "İşler daha da iyiye gidiyor ama bir noktada bu durur."

"Bunu söylemek zor. Bugünkü koşullar bizim için büyük bir fark yarattı ve bence bu yüzden bu pozisyondaydık. Eğer pist tamamen kuru olsaydı, üçüncü sırada olmazdık."

"Yani bugünden en fazlasını çıkardık ve hafta sonu iyi puanlar almak için en iyi fırsatı sağladık. Hedefimiz de bu." 

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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