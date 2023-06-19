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Norris: "Cezaya katılmıyorum"

McLaren pilotu Lando Norris, Montreal'de aldığı zaman cezasına katılmadığını söylüyor.

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Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris Montreal'de gerçekleştirilen yarışı dokuzuncu sırada bitirdi ancak beş saniyelik cezanın ardından 13. sıraya düştü.

McLaren pilotu, güvenlik aracı pistteyken takım arkadaşıyla arasında boşluk yaratmak ve zaman kaybetmeden çift pit stop yapmak için 12. ve 13. virajlar arasında hızını önemli ölçüde düşürdü.

Lando bunu yaparken arkasındaki rakiplerini yavaşlattı ve hakemler bunu bir ihlal olarak değerlendirdi.

Yarıştan sonra gazetecilere konuşan Lando olayları şöyle açıkladı: "Yavaşlamamın herhangi bir etkisi olmadı."

"Delta zamanımdan üç ya da dört saniye uzaktaydım ama bunu herkes sık sık yapıyor."

"Herkes lastik sıcaklığını yüksek tutmaya çalışıyor, bu yüzden araçların önden gitmesine izin veriyorlar, ancak delta zamanımdan on saniye geride olmam gibi bir şey söz konusu bile değil."

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Eğer benim yaptığım gibi zaman deltasına uyulmamasına ceza veriyorsak, son üç ya da dört yılda sürücülerin çoğuna ceza vermemiz gerekirdi. Dolayısıyla yanlış bir şey yapmadığım için neden ceza aldığımı anlamıyorum."

"Ayrıca, o sırada pit stop yapmak işimize gelmiyordu. Pite girmeyi planlamıyordum. Pit yoluna çok yakın olduğum bir anda içeri çağrıldım. Lastikleri ısıtmak için biraz yavaşladım ama pite girmem söylenir söylenmez hemen hızlandım ve gidebildiğim kadar hızlı gittim." 

Norris, yarışından genel olarak mutlu olduğunu da ekledi.

"Zor bir yarıştı. Biraz şanssızdım, startta pozisyon kaybettim ama onun dışında mutluyum. İyi bir tempom vardı ve puan için savaşıyordum."

"Lastik aşınması ve geçiş açısından zor bir yarıştı fakat en iyisini elde ettik, bu yüzden mutluyum."

"Ceza aldığım için üzgünüm ama bunun nedenlerini takımla birlikte analiz edeceğiz."

"Bir sonraki yarış en sevdiğim pistlerden biri olan Avusturya'da olacak, bu yüzden yarışmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve puan kazanmaya çalışacağız."

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