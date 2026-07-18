Norris: "Ceza nedeniyle yarışa üçüncü sırada başlayamamak üzücü"

Belçika Grand Prix'si sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlayan Lando Norris, güç ünitesi değişikliği nedeniyle aldığı 10 sıra grid cezasıyla yarışa 12. sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının ardından konuşan Norris, aracın ayarlarında büyük bir değişiklik yapmadıklarını ancak Spa-Francorchamps'ın McLaren'a daha uygun olduğunu belirtti.

Son dünya şampiyonu, "Aslında araçta çok fazla bir şey değiştirmedik ama bu pistte biraz daha hızlıyız."

"İlk 3'te yer almak çok güzel ama yarın 10 sıra geriden başlayacak olduğumu bilmek hiç hoş değil. Öndeki pilotlarla mücadele etmek güzel olurdu ama yine de elimizdeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirdik."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Benim açımdan çok iyi bir sıralama seansı ve çok iyi bir turdu." şeklinde konuştu.

Spa'nın kendisi için özel bir pist olduğunu söyleyen McLaren pilotu, bunun performansına da olumlu yansıdığını ifade etti.

"Dürüst olmak gerekirse hafta sonu boyunca kendimi oldukça iyi hissettim. Burası benim için biraz ev yarışı gibi, bu da her zaman ekstra motivasyon sağlıyor. Şimdiye kadar hafta sonunun tamamında iyi performans gösterdim."

"Umarım yarın yine iyi bir yarış çıkarabilir ve biraz eğlenebiliriz."