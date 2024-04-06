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Formula 1 Japonya GP

Norris: "Çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık"

McLaren pilotu Lando Norris, Japonya sıralama turlarındaki üçüncülükten memnun.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lando Norris, McLaren F1 Teamm with his engineer

Simon Galloway / Motorsport Images

McLaren'ın genç yeteneği Lando Norris, bugünkü sıralama turlarında iyi bir son tur çıkararak üçüncü olmayı başardı.

Seansın ardından konuşan Norris şöyle dedi: "Heyecan verici bir seanstı. Bugün iyi bir aracımız vardı ve mücadeleye dahil olabildim."

"Bazı iyi turlar attım, özellikle de Q3 harika geçti. Bugünden çok memnunum."

"McLaren olarak bizim için iyi bir yarış oluyor. Geçen yıl burada iyi bir yarış çıkarmıştık. Geçen hafta sonu Melbourne'de de yine iyi bir yarış çıkarmıştık."

"Buna sahip olmak harika."

Sonrasında kendisine yarışta neler olabileceği soruldu.

İngiliz pilot, "Tüm hafta sonu boyunca iyi bir aracımız vardı. İleriye doğru bazı iyi adımlar attığımız ortada."

"Red Bull'ları yakalamaya çalışıyoruz. İyi bir iş çıkardılar, bence tüm takıma harika bir iş yapıyor. Bu yüzden onların hakkını veriyorum."

"Sıkı çalışıyoruz ve bu sıkı çalışmanın karşılığını yavaş yavaş alıyoruz. Dolayısıyla zorlamaya devam edeceğiz."

"Bugün hafta sonu için iyi bir başlangıç yaptık fakat asıl iş yarın olacak."

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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