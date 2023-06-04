Norris: "Burası, güçlü yanlarımızı daha fazla gösterebileceğimiz bir pist"

Britanyalı pilot, "Muhtemelen tempo açısından sezonun en kötü antrenman seanslarından biriydi" dediği Cuma günkü ilk antrenman seansını 11. sırada tamamladıktan sonra ikinci antrenman seansında 14. oldu.

Cumartesi sabahı yağmurlu geçen üçüncü antrenmanda 10. sıraya yükseldi ve sıralama turlarını üçüncü bitirdi.

Norris, sıralama sonucuna şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Evet diyebilirim. İlk antrenmandan sonra muhtemelen hız açısından sezonun en kötü ilk antrenman seanslarından biri olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla bugün burada olmak hepimiz için büyük bir sürpriz oldu."

"Sanırım daha serin koşullar sayesinde işler biraz yoluna girmeye başladı."

"Bu hafta sonu araca gerçekten bir şey getirmedik, en son Bakü'de taban için geliştirmemiz vardı ve o bile bize çok fazla performans sağlamadı, sadece farklı bir yöne gitmemizi sağladı."

"Gerçekten çok büyük şeyler getirmedik, sadece biraz yardımcı olan bazı çok küçük şeyler vardı."

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aracın 'pek çok alanda hâlâ oldukça kötü' olduğunu kabul eden Norris, şikanların kaldırıldığı yeni pist düzeninin takıma yardımcı olduğunu belirtti.

Norris, üçüncü antrenman seansında ıslak zemin lastiklerine ve ardından da yağmur lastiklerine geçen ilk pilot oldu ve 'kendi hisleri ve güveni için' farklı stratejileri test etme eğiliminde olduğunu söyledi.

Motorsport.com tarafından üçüncü antrenman stratejisinin sıralama turlarında kendisine güven verip vermediği sorulan Norris şunları söyledi: "Kendi hislerim ve güvenim için her zaman bu tür şeyleri ilk deneyenlerden biri olma eğilimindeyim."

"Kendimi iyi hissettim, elbette çok iyi hissettiğimizi söyleyemem ve Cuma günü de söylediğim gibi, hepimiz Q1'e kalmanın zor olacağını düşünüyorduk."

"Biliyorum, bazen bundan biraz daha iyi performans gösteriyoruz ve iyi gidiyoruz ama bence Bahreyn'i saymazsak bu sezonki en kötü Cuma günümüzdü."

"Gerçekten o kadar umutlu değildim ama her şey bir araya gelmiş gibi görünüyordu, bugün bizim iyi performans göstermemizden veya potansiyelimizi ortaya koymamızdan ziyade diğer pilotların biraz daha fazla mücadele ettiğini hissettim."

"Dediğim gibi, aracı çok fazla değiştirmedik, bu yüzden bana çok fazla güven veren ya da bugün o kadar iyi olacağımıza dair herhangi bir işaret yoktu."

"Birçok alanda hâlâ oldukça zayıfız ama yüksek hız yıllardır güçlü yönlerimizden biri oldu; yavaş hız ise tam tersi. Bu yüzden bu pist düzeninin bize yardımcı olduğunu ve biraz daha fayda sağladığını düşünüyorum."

"İkinci antrenmanda 3. ve 9. virajları sorunsuz döndüm ve muhtemelen Red Bull dışında bunu yapan birkaç kişiden biriydim."

"Burası güçlü yanlarımızı daha fazla gösterebileceğimiz bir pist. Monako çok kötü geçmese de, düşük hızlı virajlarda gerçekten iyi değiliz. Bu yüzden ileriye doğru büyük adımlar atmak istediğimizi biliyoruz."