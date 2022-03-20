Norris: "Bulunduğumuz noktaya alışmamız gerekecek"

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McLaren, 2019'dan bu yana yükselen bir form grafiği yakalamıştı ve takımın 2022 kural değişiminde ileri bir adım daha atarak yarış galibiyetleri ya da şampiyonluk için mücadele edebileceği düşünülüyordu.

McLaren, Barselona testlerinde oldukça pozitif bir görüntü çizmiş ve sezon oldukça güçlü başlamıştı. MCL36'nın tabanı griddeki en iyi taban olarak gösterilmişti.

Ancak Bahreyn testlerinde, takım tamamen farklı bir görüntü çizdi. Bahreyn'in sert frenleme noktaları ve sıcak yapısı, takımın ön frenlerindeki büyük sorununu ortaya çıkardı. Takım, uzun sürüşler yapamadı ve aracın temposu da istenilen düzeyde değildi.

Testlerdeki tempo eksikliği, yarış hafta sonuna da taşındı ve McLaren, oldukça vasat bir hafta sonunu geride bıraktı.

Daniel Ricciardo 14, Lando Norris ise 15. sırada yarışı noktaladı ve takım ilk yarıştan puansız ayrıldı. Buna ek olarak, aracın temposu da hayal kırıklığı yarattı.

Norris, takım arkadaşının bir sıra gerisinde, 15. sırada bitirdiği Bahreyn Grand Prix'sinin ardından "bulundukları noktaya alışmaları gerekeceklerini" belirtti.

"Sezona tabii ki zor bir başlangıç oldu. Eminim ne kadar kötü hissettirdiyse, dışarıdan da o kadar kötü gözükmüştür."

"Basit bir şekilde söyleyecek olursak, şu an bulunduğumuz nokta burası. Şimdi buna alışmamız gerekecek. Geçtiğimiz sezonlarda herkes bizden büyük şeyler bekliyordu ama doğru tercihleri yapamadık."

"Liderlerden oldukça uzağız. Biraz uzak değiliz, fazlasıyla uzağız. Yenilenmiş bir şekilde başlayarak, bazı şeyleri anlamamız gerek. Çözümler bulmaya çalışıyorum ama 'çözümler', gelecek hafta sonu harika olacağımız anlamına gelmiyor."

"Önümüzdeki aylar içerisinde, nelerin yanlış gittiğini ve nasıl daha iyi olabileceğimizi anlamamız gerek."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris'in "bulunduğumuz noktaya alışmamız gerek" demesi üzerine, kendisine "Tüm sene boyunca bu noktada mı olacaksınız?" sorusu yöneltildi.

Genç pilot, bu soruya şöyle yanıt verdi: "Hayır, hâlâ bazı pistlerin bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Bu hafta sonunun bizim için en kötü hafta sonu olmasını umuyorum, en kötü hafta sonu bu olmayabilir ama olabilir de. Önümüzde çok zaman var. Hâlâ gelişmemiz ve bazı şeyleri anlamamız için önümüzde bütün bir sezon yer alıyor ama bunları yapmak kolay değil."

"Bence neler olduğunu ve nelerin yanlış gittiğini anladığımızda, her şey aracın o bölümüne güncelleme getirmekle alakalı olacak. Yani, neyin yanlış olduğunu anlamak zor kısım. Parçaları rüzgar tüneline koymak ve o tarz şeyler [zorlar]."

"Bu performansın bütün sezon devam edeceğine inanmak istemiyorum. Takıma güveniyorum. Geçtiğimiz senelerde ileri adımlar attılar, yine yapabilirler."

Lando Norris, McLaren MCL36, Nicholas Latifi, Williams FW44, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris, sonrasında nerede zaman kaybettikleri hakkında konuştu. İngiliz pilot, Mercedes güç ünitesinin kendilerine yardımcı olmadığını belirtse de asıl sorunun yere basma gücü üretme konusunda olduğunu vurguladı.

"Asıl sorun motor değildi çünkü 3 ve 4. sırada Mercedes araçları var ama [Mercedes güç ünitesi] bize yardımcı olmuyor. Bence bu alanda kesinlikle zaman kaybediyoruz. Dayanıklılık iyi ve sanırım şu anda olumlu bir şey olarak bunu gösterebiliriz."

"Sorun sadece bizim aracımız. Yere basma gücü konusunda oldukça gerideyiz, bu yüzden sürüş ve hissiyat çok vasat."

"Optimize etmesi zor bir araca ve lastiklere sahibiz. Yere basma gücüne sahip olmadığınızda, lastikleri iyi bir sıcaklık aralığına getiremiyorsunuz. Sadece lastikleri değil, her şeyi iyi bir aralığa getiremiyorsunuz. Önden kayıyorsunuz, arkadan kayıyorsunuz."

"Bence asıl sorun bu. Daha çok ön tarafa ve arka tarafa ihtiyacım var. Asıl sorun yere basma gücü. Kulağa basit geliyor ama çözmesi elbette zor."

"Benim işim elimdekiyle en iyisini yapmak. En iyinizi yapsanız dahi 15 ya da 16. olmanız üzücü olsa da Formula 1 her zaman başarıyla ya da podyumlarla alakalı olmuyor. Bazen, elinizdekiyle en iyisini yapmanız gerekiyor."

"Benim ve buradaki mühendislerim, buna odaklanıyoruz. Diğer mühendisler ise arabayı daha iyi yapmaya çalışıyor."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images