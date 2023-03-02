Norris: "Bugünün McLaren'ıyla Hamilton bile hiçbir şey yapamaz"

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Lando Norris, McLaren ile olan anlaşmasını 2025 sonuna kadar uzattı ve bundan ötürü önümüzdeki senelerde de takımda kalacak.

Fakat McLaren'ın performansı göz önüne alındığında, İngiliz pilotun bu karardan dolayı pişman olduğunu düşünenlerin sayısı bir hayli fazla.

Örneğin Jenson Button, Lando Norris'in McLaren'la kontrat yenileme kararını sorgulayan isimlerden birisiydi.

Bu eleştirilere yanıt veren Norris, aldığı kararla ilgili pişman olmadığını söylüyor fakat günümüz McLaren'ıyla Lewis Hamilton'ın bile başarılı olamayacağını belirtiyor.

Metro'ya konuşan Norris, "Bu benim kararım. Buna evet ya da hayır diyen de benim."

"Belki de sadece keyif aldığım ve McLaren'ı sevdiğim için buradayım; Her şey bu kadar basit."

"Formula 1'de en iyi araçta olmasanız bile dünyanın en iyi pilotu olabilirsiniz. Üstelik bu sizin hatanız değil."

"Jenson'ın görüşlerine çok saygı duyuyorum çünkü burada çok fazla zaman geçirdi. Bunların hepsini dinliyorum. Görmezden gelmiyorum, ne dediğini anlıyorum fakat biri benim hakkımda saçma sapan konuşursa, gülüp geçiyorum. Muhtemelen birkaç yıl önce olsa, bütün bunları biraz daha ciddiye alırdım."

"Böyle yorumlar yapanlar, gerçekleri çok fazla bilmiyorlar ve tartışmalı görüşler ortaya koyuyorlar Şu anda durum zor ve bugün olduğumuzdan daha ileri gidersek bundan en çok ben mutlu olurum."

"Geçen yıl yeni kurallardan yararlanabilirdik fakat yapamadık. Şimdi bu ivmeyi yakalamamız gerekiyor."

"Lewis Hamilton McLaren'a şampiyonluklar ve yarışlar kazandıkları bir dönemde katıldı. Bu sayede başından itibaren iyilerdi."

"Eğer McLaren'a şimdi gelseydi, yarış kazanamazdı. Bugün olduğu pilotun yakınından bile geçemezdi. Bugün sahip olduğu başarılara ulaşamazdı." dedi.