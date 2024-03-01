Norris: "Bugün hızlı turumda hata yapmasaydım ikincilik mümkündü"

Bahreyn GP sıralama turlarının yakın geçen son bölümünde hızlı turunun ilk sektöründe hata yaptığı geride kaldığını söyleyen Norris, rüzgar sakinleştikten sonra aracın daha iyi hale geldiğini de söyledi.

Norris, "1. ve 4. virajlarda hata yaptım, bu yüzden ilk sektörüm muhtemelen olması gerekenden 0.3 saniye yavaştı."

"0.1 saniye turumu iyileştirebilseydim bu bize dört sıra pozisyon kazandırabilirdi. Karışık duygular içindeydim çünkü otomobil sıralama turları boyunca gittikçe daha iyi hale geldi. Özellikle de rüzgar sakinleştiğinde, otomobil canlandı ve her şey harika hissettirdi, sürmek çok güzeldi."

İlk hafta öncesinde ilk çizgide olabileceklerini düşünmediğini söyleyen Norris, "Sadece yapmam gerekeni yapamadım."

"Bana bu hafta sonundan önce ikinci olabileceğimizi söyleseydiniz şaşırırdım ama bu bugün mümkündü. Bu yüzden takım olarak bizim için iyi bir şey." dedi.

Yarınki Bahreyn GP'sinde neler yapabileceği hakkında da konuşan Norris, "Yarın havanın daha sıcak olacağı söylendi. Bu şartlar çok istediğim şartlar değil."

"Henüz arka arkaya 12 ya da 13 turdan fazla atmadım çünkü testlerde bazı sorunlar yaşadık."

"Çok şey öğrendik ve dünkü uzun sürüşlerimden çok şey öğrendim, bu yüzden hızımız iyi ve geçen yıl yarış hızının çoğu koşulda güçlü olduğunu gördük." dedi.