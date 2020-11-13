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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Norris: "Bugün, benim için güzel bir doğum günü hediyesiydi"

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Norris: "Bugün, benim için güzel bir doğum günü hediyesiydi"
Ekleyen:
, Editör

Türkiye GP'si hafta sonunun Cuma gününde 21. doğum gününü kutlayan Lando Norris, asfaltın yarattığı kayganlıktan dolayı araç sürmenin oldukça eğlenceli olduğunu söyledi.

Norris ilk antrenman seansını yedinci, ikinci antrenman seansını ise 10. sırada tamamlamıştı. Günü hakkında konuşan İngiliz pilot şu açıklamalarda bulundu: "Çok eğlenceli bir gündü. Resmen bir drift okulunda gibiydim."

"Çok eğlenceliydi, bu da benim doğum günü hediyemdi ve bu benim ilk drift okulu günümdü. Bir Formula 1 aracında bunu yapmak çok güzeldi, çok yanıltıcıydı. Çok fazla güç var, yere basma seviyesi çok fazla ve büyük kontralar veriyorsunuz."

"Turların çoğunda... bu kelimeyi kullanamam.... Biraz altınıza s******sunuz, özellikle yüksek hızlı sekizinci virajda ve devamında. Ancak aynı zamanda çok da eğlenceliydi, aracı her zaman sonuna kadar zorlamak güzeldi."

"Limitte olduğunuzda ise çok eğlenceli değil, daha çok lastik ısısını artırmaya çalışıyorsunuz, ki zor olan kısım da bu, lastikleri doğru aralığa sokmaya çalışmak. Ancak bunu başardığınızda her şey daha iyi hissettiriyor."

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"Ancak bunu yapabilmek asıl zor olan kısım. Lastikler ile geçirdiğiniz turların yanında lastik ısısını bulup lastik ömrünü kısaltmama konusunda yarın için en iyi planı yapmaya çalışmamız gerekiyor."

"Ancak eminim ki herkes burada bunu nasıl yapacaklarını görmeye çalışacaktır. Bu akşam yapmamız gereken ödevler olacak, ancak kötü bir ilk gün geçirmedik."

McLaren, Racing Point ve Renault ile markalar şampiyonasında üçüncülük için büyük mücadele veriyor ve bu üç takımın alacağı her puan pozisyonları için çok önemli. Norris, bu savaşta önemli olanın farklı noktalara bakmak olduğunu söyledi.

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İngiliz pilot şunları söyledi: "Herkes aslında bunları gözleyecektir, ancak ele alınması gereken farklı şeyler de var. Ancak aynı zamanda normale göre biraz daha büyük bir etki yaratma şansımız bulunuyor."

"Hâlâ bizden çok daha hızlı olan bir Ferrari etkeni var ve Alfa etkeni de var, ki onlar da biraz daha hızlılar. Eğer biraz daha gelişebilirsek, bence Alfa ile biraz daha mücadele edebiliriz, ancak bugünün tamamında bizden öndelerdi."

"Kolay olmayacaktır, ancak bu hafta sonu her şey yolunda giderse iyi puanlar kazanma şansımız var. Bunu yapmak oldukça ince bir iş, bu yüzden ne yapacağımızı göreceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Yarın yarış yağması bekleniyor. Bu yüzden hava, yarışta büyük bir etken olabilir. Bugün zemin oldukça kaygandı, yarın ne olacak bilmiyorum, belki de biraz daha yol tutuş olabilir bilmiyorum. Çok ilgi çekici olacak."

"Değişecek çok fazla şey olacak. Hata yapmak çok kolay, bu yüzden kafamızı önümüze eğmeliyiz ve kendimize odaklanmalıyız, yapabileceğimizin en iyisi bu."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Lando Norris
Editör Efe Kahya

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