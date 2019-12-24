Norris: "Bu yıl bizim için çok iyi geçti"

Lando Norris, Formula 1'deki çaylak sezonunda 21 yarışın 11'inden puanla ayrıldı ve 49 puanla sürücüler şampiyonasını 11. sırada noktaladı.

Takım arkadaşı Carlos Sainz'dan 47 puan daha az almasına rağmen tek turda İspanyol pilotu mağlup eden Norris, ilk yılında ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

Britanyalı pilot, “Bence sezonun gidişatından memnun kalabilirim. Bunu hem takım hem de kendim için söylüyorum."

"Bu yıl her anlamda çok iyiydi. Kış aylarında kendimden ve takımdan ne bekleyeceğimi bilmiyordum. Tüm bu durumla başa çıkabileceğimden emin değildim. Ancak sonunda her şeyin üstesinden geldik ve bu durumdan oldukça memnunum."

"Üstesinden geldim, yeteneklerime güvendim ve iyi sonuçlar elde ettim. Her zaman geliştirebileceğiniz şeyler vardır, çok fazla şey öğrenmem gerektiğini biliyorum, ama genel durumdan oldukça memnunum." dedi.

Norris takımın gelişiminden de övgüyle bahsetti.

"Gelişim konusunda takımın önü açık. Bu yıl elde ettikleri sonuçları 2018'le karşılaştırdığınız zaman farkı net şekilde görebilirsiniz."

"Elbette çok fazla şey yaptık, ama pek çok açıdan hem kendim hem de takım daha fazlasını yapmalıyız. Red Bull, Ferrari ve Mercedes ile savaşabilmek için yapılması gereken çok fazla iş var."