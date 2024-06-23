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Formula 1 İspanya GP

Norris: "Bu yarışı kazanmam gerekirdi"

Lando Norris, pole'den başladığı İspanya Grand Prix'sini ikinci olarak tamamladı.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, arrives on the podium

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, arrives on the podium

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lando Norris, pole pozisyonundan başladığı İspanya Grand Prix'sini Max Verstappen'in ardından ikinci tamamladı. Norris aldığı puanlarla Sürücüler Sıralamasında Leclerc'i geride bırakıp Verstappen'in arkasına yerleşti.

Norris yine de sonuçtan memnun değildi. İkinci tamamlamasının ardından Norris şunları söyledi:

"Kazanmam gerekirdi. Kötü bir başlangıç yaptım. Bu kadar basit. Araç bugün inanılmazdı. Kesinlikle en hızlı bizdik. Sadece başlangıçta kaybettim."

"Hayal kırıklığına uğradım ama birçok olumlu şey de var. Bir olumsuzluk her şeyi mahvetti. Bunu biliyorum."

"Bunun dışında, iyi miktarda puan topladık ve takıma teşekkürler, çünkü araç harikaydı."

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