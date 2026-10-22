Formula 1 Amerika GP

Norris, bu sezon 'istenmeyen' bir rekorun sahibi olabilir

Lando Norris bu sezonu ilk beşin dışında tamamlarsa, Damon Hill'in 1997'deki derecesinden bu yana bir dünya şampiyonunun elde ettiği en kötü sonuçlarından birine imza atacak.

Alex Harrington Zeynep Taş

Düzenlendi: 22 Eki 2026 12:01

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Eric Le Galliot

2025 Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanan Lando Norris, 2026 sezonunun bitimine altı yarış kala pilotlar klasmanında yalnızca 201 puanla altıncı sırada yer alıyor.

Norris'in sezonu altıncı sırada veya daha aşağıda tamamlaması halinde, 1997'de Damon Hill'den bu yana dünya şampiyonluğunu kazandığı sezondan sonraki sezonu ilk beşin dışında bitiren ilk şampiyon olacak.

Damon Hill, Sky F1

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hill, 1996'da Williams ile dünya şampiyonluğunu kazanmış ancak takım tarafından gönderildikten sonra Arrows'a geçmişti. Britanyalı sürücü, 1997 sezonunu 12. sırada tamamlamıştı.

O tarihten bu yana, bir önceki sezon şampiyonluğa ulaşan bir dünya şampiyonunun sezonu tamamladığı en kötü derece beşincilik oldu.

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- Motorsport.com Ekibi

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