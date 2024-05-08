Norris: "Bu sadece bir başlangıç"

Lando Norris, Miami'de kariyerinin ilk zaferini alırken, McLaren'a 2021'den bu yana ilk zaferini getirmeyi başardı.

Norris yarışın ardından verdiği bir röportajda şöyle konuştu: "Keşke omuzlarından yük kalkmıyor diyebilseydim ama hayır, kalktı. İlk galibiyet inanılmaz bir şey."

"Daha önce de kazanmaya yakın olduğum yarışlar olmuştu fakat kazanamamıştım. Pek çok insan yarışı- kazanabileceğimden şüphe ediyordu ama ben bunu dert etmedim."

"Bu yıl kendime ve ekibime her zamankinden daha çok güveniyordum ve sabırla bekledim. Ben sadece işimi yapıyordum, yarışıyordum. Zamanımın geleceğini biliyordum."

"Sık sık iyimser olduğum söylenemez ama bu hafta sonu hep hızlıydık."

İlk turdan sonra kazanabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna Norris, "Hayır. İç tarafta Perez'i gördüğümde Cumartesi günkü sprinti hatırladım."

"İlk bölümün tamamını onun arkasında geçirdim ama bölümün sonunda en hızlı isim bendim. Max'i hâlâ görebiliyordum - arayı açamıyordu."

"Max'i gördüğünüzde umut var demektir. Bu çok sık olan bir şey değil. Bu yüzden işime odaklandım çünkü bir şans olduğunu biliyordum."

"Bazen şansın yanınızda olması gerekir ve pazar günü de öyle oldu. Güvenlik aracı girince başaracağımızdan emindim."

"Yılın başında yarışlar kazanabileceğimizi söylemiştim. O zaman pek çok kişi sözlerimden şüphe etti, bana inanmadı, McLaren'a inanmadı. Fakat ben inandım. Zamanımızın geldiğini biliyordum."

"Takım inanılmaz bir iş çıkardı. Geçen yıl ikinci bölüme bile kalamazken, bugün zirveye çıktık. Sıkı çalışmayla öne doğru gittik, yavaş yavaş her şey bir araya gelmeye başladı."

"Bu sadece bir başlangıç. Artık daha fazlasını istiyorum. Çalışmaya devam edeceğiz ve eminim ki yeni galibiyetler gelecek." cevabını verdi.