Önceki / Piastri, Miami GP'de fren sorunuyla boğuşmuş
Formula 1 / Miami GP Haberler

Norris: "Bu hafta sonu yeterince hızlı değildik"

McLaren pilotu Lando Norris, Miami'de genel olarak çok yavaş kaldıklarını kabul ediyor.

Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60

McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris, Miami'de gerçekleştirilen yarışa gerilerden başladı ve ancak 17. olabildi.

McLaren kariyerinin en sönük yarışlarından birisini geçiren İngiliz pilot, yapabileceği çok fazla şey olmadığını söylüyor.

Norris, "Zor bir gündü. Maalesef yeterli hıza sahip değildik."

"İyi bir start aldım ancak ilk virajda araç darbe aldı ve yarışın geri kalanında geride kaldım."

"Yarış ilerledikçe bir şeyler olur umuduyla stratejimizi değiştirdik ama işe yaramadı."

"Fabrikaya geri döneceğiz, çok çalışacağız ve bir sonraki yarışta en iyi sonucu almak için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Oscar Piastri'nin yarışı ise fren sorunu nedeniyle olumsuz etkilendi.

"Yarışta araçla ilgili pek çok sorun yaşadım."

"Başladıktan altı ya da yedi tur sonra fren sisteminde bir sorun yaşadık. Ondan sonra birçok sorunla başa çıkmaya çalıştım."

"Beş aracı geçmeyi başardığım iyi bir ilk tur attım, ki bu hafta sonunun en önemli anıydı."

"Bunun dışında, tüm sorunların üstesinden gelmeye çalıştığımız çok sinir bozucu bir öğleden sonraydı. Bu da beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı."

"Imola'da daha iyisini yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

paylaşım
yorumlar

Piastri, Miami GP'de fren sorunuyla boğuşmuş
Daha fazlası
Ezel Tan
Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?

Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?

Formula 1
Miami GP

Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak? Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?

Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak

Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak

Formula 1
Miami GP

Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak

Verstappen: "Rakiplerimiz güncelleme yaparken biz yerimizde saymayacağız"

Verstappen: "Rakiplerimiz güncelleme yaparken biz yerimizde saymayacağız"

Formula 1
Miami GP

Verstappen: "Rakiplerimiz güncelleme yaparken biz yerimizde saymayacağız" Verstappen: "Rakiplerimiz güncelleme yaparken biz yerimizde saymayacağız"

Son Haberler

Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?

Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?

F1 Formula 1
Miami GP

Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak? Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?

Röportaj: DS Penske performans direktörü Eugenio Franzetti sorularımızı yanıtladı

Röportaj: DS Penske performans direktörü Eugenio Franzetti sorularımızı yanıtladı

FE Formula E

Röportaj: DS Penske performans direktörü Eugenio Franzetti sorularımızı yanıtladı Röportaj: DS Penske performans direktörü Eugenio Franzetti sorularımızı yanıtladı

Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak

Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak

F1 Formula 1
Miami GP

Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak

Brundle, Stewart'ın karşısına korumaların çıkmasına tepkili

Brundle, Stewart'ın karşısına korumaların çıkmasına tepkili

F1 Formula 1
Miami GP

Brundle, Stewart'ın karşısına korumaların çıkmasına tepkili Brundle, Stewart'ın karşısına korumaların çıkmasına tepkili

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.