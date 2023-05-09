Norris: "Bu hafta sonu yeterince hızlı değildik"

McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris, Miami'de gerçekleştirilen yarışa gerilerden başladı ve ancak 17. olabildi.

McLaren kariyerinin en sönük yarışlarından birisini geçiren İngiliz pilot, yapabileceği çok fazla şey olmadığını söylüyor.

Norris, "Zor bir gündü. Maalesef yeterli hıza sahip değildik."

"İyi bir start aldım ancak ilk virajda araç darbe aldı ve yarışın geri kalanında geride kaldım."

"Yarış ilerledikçe bir şeyler olur umuduyla stratejimizi değiştirdik ama işe yaramadı."

"Fabrikaya geri döneceğiz, çok çalışacağız ve bir sonraki yarışta en iyi sonucu almak için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Oscar Piastri'nin yarışı ise fren sorunu nedeniyle olumsuz etkilendi.

"Yarışta araçla ilgili pek çok sorun yaşadım."

"Başladıktan altı ya da yedi tur sonra fren sisteminde bir sorun yaşadık. Ondan sonra birçok sorunla başa çıkmaya çalıştım."

"Beş aracı geçmeyi başardığım iyi bir ilk tur attım, ki bu hafta sonunun en önemli anıydı."

"Bunun dışında, tüm sorunların üstesinden gelmeye çalıştığımız çok sinir bozucu bir öğleden sonraydı. Bu da beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı."

"Imola'da daha iyisini yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."