Norris: "Bu hafta sonu güncelleme getirmeseydik de kazanırdık"

Norris, pazar günkü yarışa pole pozisyonundan başlayıp, 23 saniye farkla galibiyete uzanmayı başardı.

Zaferiyle ilgili Norris şöyle dedi: "Kazanmak her zaman tatmin edicidir; dolayısıyla bu harika."

"Elbette starttan sonra çok iyimser bir ruh halinde değildim ama hızım inanılmazdı ve Max'e iyi ayak uydurdum."

"Bu kadar hızlı olmamızı beklemiyordum ama tempo iyiydi. Böyle sürprizlerle karşılaşmak güzeldi."

"Liderliği geri aldıktan sonra yarış oldukça kolay geçti. Yarış boyunca zorladım, kendime güveniyordum ve iyi bir tempo yakaladım."

"Araç inanılmaz şekilde yol tuttu ve işimi gerçekten kolaylaştırdı, bu yüzden takıma çok teşekkür ederim."

İngiliz ekip hafta sonuna bu yılki önemli güncelleme paketlerinden bir diğerini getirmişti.

Güncellemelerin etkisi sorulduğunda Norris, "Bu hafta sonu güncellemelerin küçük bir etkisi oldu."

"Güncellemeler olmasaydı da kazanabilirdim gibi hissediyorum. Bu pistteki performansımızı çok geliştirmediler ancak araca her yeni parça taktığımızda daha iyi hale geliyoruz."

"Bir şey taktıktan sonra sorular sormaya başlamıyoruz çünkü parçalar tam da beklediğimiz gibi çalışıyor."

"Rakiplerimizle kıyaslandığında, çok sık yeni parça getirmiyoruz ve Zandvoort'ta uzun zamandır ilk kez araca bir adım ileri gitmemizi sağlayan bir şey koyduk."

"Muhtemelen yeni arka kanat Max'i geçmeme yardımcı oldu. Küçük güncellemeler kesinlikle ileriye gitmeye yardımcı oluyor." dedi.