Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"

Yarışa iyi başlayan ve ilk turda liderliği alan Lando Norris, son bölümde Max Verstappen ve Lewis Hamilton'a geçilmekten kurtulamadı.

Üçüncü olan İngiliz pilot yarışın ardından verdiği demeçte, şöyle dedi: "Yarışı önde götürürken, her şeyi mümkün olduğunca kontrol altında tutmaya çalıştım ama bugün yeterli olmadı."

"Yine de mutluyum çünkü benim açımdan iyi bir yarıştı."

"Yaşadığımız zorlukları biliyorduk, bugün neyin zor olacağını biliyorduk, ki bu lastik aşınmasıydı."

"Her stintin ilk 10 turundaki tempo, başlangıç temposu çok güçlüydü. Fakat bunu yeterince uzun süre devam ettiremedim."

"Yavaş yavaş istediğimiz noktaya geliyoruz. Her hafta sonu ilerleme kaydediyoruz. Sadece birkaç adım daha atmamız gerekiyor."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, start için pistin geri kalanı

Norris son bölümde Lewis Hamilton'a karşı yerini korumak için savunmasını sertleştirdi.

Bu konuda, "Evet ama denemek zorundaydım."

"Ne yazık ki başarılı olamadım. Son bölümde lastiklerim tükenmişti, öne geçtikten sonra arayı ne kadar hızlı açtığını gördünüz."

"Her zaman kendi yarışıma bakmak zorundaydım. Elimden gelenin en iyisini yaptım."

"Zorlamam fakat bir yandan da lastiklere dikkat etmem gerekiyordu ve bugün bu çok zordu."

"Belki pist biraz daha serin olsaydı bize biraz daha uygun olabilirdi ama değildi. Yine de mutluyum."

"Takım burada podyuma çıkma konusunda mükemmel bir iş çıkardı. Hafta sonuna girerken beklediğimizden daha iyiydik. Bu yüzden çok mutluyum." dedi.