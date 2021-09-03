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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Norris: ''Bu geleneksel bir pist, bağışlayıcı değil''

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McLaren pilotu Lando Norris, Zandvoort'un geleneksel bir pist olduğunu ve çok da bağışayıcı olmadığını düşündüğünü söyledi ve geçtiğimiz hafta Belçika'da yaptığı kazası hakkında konuştu.

Norris: ''Bu geleneksel bir pist, bağışlayıcı değil''

Norris, geçtiğimiz hafta Belçika Grand Prix'sinin sıralama turlarında oldukça sağlam bir performans gösteriyordu ve ilk iki bölümü ilk sırada tamamlamıştı.

Üçüncü bölümde yağmurlu koşullarda aracıyla bariyerlere giren İngiliz pilot, geçirdiği şiddetli kazanın araçtan kolunu tutarak çıkmıştı ve önce pistteki sağlık merkezine, oradan da hastaneye kaldırılmıştı.

Bu kazadan sonra bu hafta sonu da devam eden herhangi bir şikayeti olup olmadığı sorulan Norris, ''Olabileceğim kadar iyi bir şekilde geri döndüm, yine bazı yerlerde eziklerim var ancak hiçbir şey şikayet edip kendimi kahraman göstereceğin kadar değil.''

''Yani evet, her şey iyi. Tabii ki iyileşmek birkaç günümü aldı. Birkaç gün rahatlamak ve geri dönmek iyiydi. Sadece hafta sonu için çok heyecanlıyım.'' ifadelerini kullandı.

McLaren pilotu kazasından sonra, bu kazanın onu geçen sene daha çok etkileyebileceğini söylemişti.

Bu yorumunu açıklaması istenen İngiliz pilot, Formula 1'deki üçüncü senesinde daha tecrübeli olduğunu ve zihinsel olarak daha iyi bir konumda olduğunu söyledi.

''Bence bu gerçek bir unsur. Bu benim üçüncü yılım, daha tecrübeliyim. Ancak en önemlisi, bu yıl araçta son iki yıla kıyasla daha fazla tecrübem var ve zihinsel olarak daha iyi bir yerdeyim.''

''Risk almak için zorluyordum ve bu şekilde çarptım. Ancak evet, bu hafta sonuna gelirken, sanki geçen yıl buna daha çok endişelenirmişim gibi hissettim.''

''Bu hafta sonu tamamen aynısını yapıp, aynı riskleri bu hafta sonu da almaktan da çok mutlu olurum.''

Norris, sıralama seansının birinci ve ikinci bölümlerinde gösterdiği hızdan sonra pole pozisyonuna yerleşebileceğini düşünüp düşünmediği ve aracın ne kadar iyi sorusuna ise, sürücünün ıslak zeminde bir fark yaratabileceğini ve Williams sürücüsü George Russell'ın bunu seansı ikinci sırada tamamlayarak gösterdiğini söyledi.

McLaren pilotu aynı zamanda aracının oldukça iyi hissettirdiğini ve pole pozisyonunda olabileceğini de belirtti.

''Sürücünün ne kadar iyi olduğu daha iyi bir soru! Yani, araç gerçekten çok iyiydi ve iyi ayarları bulmuştuk. Islak zemin koşullarında kuru zemine göre biraz daha canlıydık.''

''Ancak bence George, ıslak koşullarda sürücülerin biraz daha potansiyellerini gösterebildiğinin, araca kuru koşullardaki kadar bağlı olmadıklarının ve daha büyük farklar yaratıp, bazen daha büyük riskler alabileceklerinin bir kanıtı.''

''Oldukça özgüvenliydim. Formula 3'teyken de orada ıslak zeminde yarışmıştım ve oldukça hızlıydım. Yani bilgim ve özgüvenim çok yüksekti, aynı zamanda hızlı olmak için ne yapmam gerektiğini biliyordum.''

''O noktaya kadar, çok büyük riskler alıyormuş gibi hissetmedim. Kendime çok güveniyordum ve frenleme gibi şeyler ıslak zeminde büyük fark yaratabilir. Araç bana özgüven veriyordu ve yani pole pozisyonunu alabilir miydim bilmiyorum, her durum farklı.''

''Sonuna doğru koşullar değişiyordu ve diğer insanlara kıyasla, ne kadar ıslaksa biz daha iyi görünüyorduk. Çok iyi sonuçlar alabilirdim.''

''Pole pozisyonunda olabilirdim demekten nefret ediyorum çünkü bunu kaçırdım. Ancak iyi bir sonuç alabilirdim ve 14. sırada bitirmek beni üzüyor.''

Zandvoort'ta tam 36 yıldır bir Formula 1 Grand Prix'si gerçekleştirilmiyor ancak İngiliz pilot Formula 3'te de bu pistte yarış yapmıştı.

Piste geri dönmek konusunda heyecanlı olup olmadığı sorulan Norris, heyecanlı olduğu ve bu geleneksel pistin çok da affedici olmadığı yanıtını verdi.

''Oldukça heyecanlıyım. Bu en havalı pistlerden biri. Formula 3'te burada yarışmıştı ve özellikle sıralamalarda, kaçış alanı ile çakıl havuzu anlamında çok affedici bir pist değil. Düşük hız ve yüksek hızlı virajların iyi bir karışımı.''

''Burası biraz daha geleneksel bir pist ve biliyorsunuz, çok da bağışlayıcı değil. Eğer biraz daha risk alırsanız, sıralama turlarınının üçüncü bölümünde en iyisini alırsınız. Bu her zaman iyi bir meydan okumadır ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum.''

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