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Norris: "Bu araçla hâlâ puanlar alabiliriz"

McLaren pilotu Lando Norris, İngiliz ekibin şu anda göründüğünden daha iyi olduğu görüşünde.

Altay Gök
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Norris: "Bu araçla hâlâ puanlar alabiliriz"
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Norris'in güç ünitesinde yaşadığı pnömatik sorunu kendisinin tam altı kez pite girmesine neden olurken, takım arkadaşı Oscar Piastri de elektrik arızası sonucu henüz 12. turda yarışa veda etti. 

Yine de güne olumlu yaklaşmaya çalışan Norris, sorun yaşamamış olsaydı puan alabileceğini düşünmekte.

Takımın moralini yüksek tutmaya çalışması hakkında konuşan Norris, "Bu çok önemli, kesinlikle işimin bir parçası. Hatta şimdi her zamankinden daha fazla."

"Moralimizin bozulması için bir neden yok. Önemli olan o kadar da rekabetçi olmadığını bildiğimiz bir araçla puan alabilmekti. Takım bunu biliyor, sorunlarımızı çözersek çok daha iyi olacağız." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, in the pits

Lando Norris, McLaren MCL60, in the pits

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Azerbaycan'daki güncelleme paketini beklemeye devam eden Norris, aradaki iki yarışı da -Suudi Arabistan ve Avustralya- puansız geçmeyeceklerini düşünüyor.

Norris, "Aslında sorunla karşılaşır karşılaşmaz yarışı bırakabilirdik, her 10 turda bir pite girmek zorunda kalacağımı öğrendikten sonra yarışın sona erdiğini biliyorduk."

"Yine de mümkün olduğunca uzun süre yarışta kalmaya çalıştık, bu yüzden sadece bitime iki tur kala yarışı bıraktım."

"Geçmişte Cidde'de puan kazanmıştık, dolayısıyla yine puan almamamız için hiçbir neden yok. Umarım sonraki yarışta da aynı şekilde devam ederiz."  

"İyimseriz ve sahip olduğumuz araçla puan alabileceğimize hala inanıyoruz, bu da bizi sezonun ilerleyen bölümleri için daha da iyimser kılıyor. Denemeye devam edeceğiz."

"Dürüst olmak gerekirse sonraki yarış ne yapabileceğimiz konusunda hiçbir fikrim yok. Belki biraz daha iyi olabilirim. Çok düşük hızlarda çok zorlandığımızı hissediyorum, Cidde ise zorlu bir pist. Böyle söylüyorum ama yanılma ihtimalim var, tam tersi de olabilir.

"Sezon öncesinde herkesin beklediği kadar kötü değildik, testten ve yarıştan önce de herkesin beklediği kadar kötü değildik."

"Normalde hafta sonunu puanla kapatmalıydık, bu kadar basit. Gelecek yarış bunun için çabalayacağız." dedi.

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