Norris: "Aracı istediğim seviyede süremiyorum"
Lando Norris, Formula 1'in Avustralya Grand Prix'si için düzensiz bir sıralama seansının ardından aracı istediği seviyede süremediğini belirtti.
Albert Park'taki sıralama seansı oldukça dağınık geçen Norris, hızlı turlarında yaptığı hataların ardından Q2'de 13. sırada yer aldı.
Motorsport.com tarafından Norris'e hatalarının sürmesi zor olan bir araçtan mı yoksa MCL60'ı aşırı zorlamasından mı kaynaklandığı sorulduğunda, Norris ikisinin bir kombinasyonu olduğunu kabul etti ve araçta henüz aradığını bulamadığını itiraf etti.
Norris, "Bu bir kombinasyon ve özellikle de yakın olduğunuzda oldukça zor."
"12 ya da 13. sırayla yetinmek istemiyorum, bu yüzden aracı biraz zorlamaya çalışıyorum."
"İstediğim ritmi tam olarak bulamıyorum ve her virajda sınırın tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum, bu yüzden muhtemelen istediğim seviyede sürdüğümü söyleyemem."
"Ama bu sürmesi zor ve zaten limitin üzerine çıkması kolay bir araç."
"Bunu biraz fazla zorlamaya çalışmakla birleştirdiğinizde, bugün yaptığım gibi hatalar yapıyorum. Burada olmayı hak ettim."
Lando Norris, McLaren
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri de hayal kırıklığı yaratan bir sıralama seansı geçirdi. Kendi hatasının bir sonucuyla Q1'i kıl payı kaçırdıktan sonra evindeki yarışa 16. sıradan başlayacak.
Takım patronu Andrea Stella, Norris'in öz eleştirisini takdir etti ancak kendisinin ya da Piastri'nin MCL60'ı aşırı zorladığı fikrine katılmadı.
Bunun yerine Stella, yere basma kuvvetinden yoksun bir araç ürettikleri için tüm suçu ekibin üstlenmesi gerektiğini düşünüyor.
Motorsport.com'un Norris'in yorumlarını sorması üzerine Stella, "Lando'nun aracı aşırı zorladığını düşünmüyorum. Bence aracı sürmek zor, özellikle frenlemede. Her zaman lastiklerin kilitlenmesi riskiyle sürüyor gibisiniz."
"Bu aynı zamanda aracın bir şekilde çalışması için frenlemede zorlanması gerektiği gerçeğiyle de ilgili. Ve bunun gibi pistlerde, rüzgarlı soğuk koşullarda, hata lüksü çok çok az."
"Pilotların atak yapması gerekiyor çünkü risk almazlarsa temel performansımız seanslar için yeterli olmayacak. Bu yüzden pilotların aracı aşırı zorladığını söyleyebileceğimi sanmıyorum, mümkün olduğunca fazla performans elde etmeye çalışıyorlar."
"Ancak aracı kullanmak çok zor ve araç yeterli performansa sahip değil. Bu tamamen takımın sorumluluğu."
"Lando ve Oscar'ın sadece pistte ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalarını değil, bu öz eleştirel tutumlarını da takdir ediyoruz. Ancak daha iyi bir iş çıkarması gerekenin ekip olduğunu da biliyoruz." dedi.
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