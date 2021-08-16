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Formula 1 Haberler

Norris: "Brown ve Seidl, gelişimimde büyük rol oynuyorlar"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
, NobleF1
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

McLaren Formula 1 pilotu Lando Norris, CEO Zak Brown ve takım patronu Andreas Seidl'in son yıllarda kişisel gelişimi üzerinde büyük pay sahibi olduklarını söyledi.

Norris: "Brown ve Seidl, gelişimimde büyük rol oynuyorlar"

McLaren'ın genç yeteneği Lando Norris, İngiliz ekibin sürücü programında yetişti ve 2019 yılında McLaren ile Formula 1'e adım attı. O günden bu yana kendine has tarzıyla büyük bir taraftar kitlesi yapan Norris, aynı zamanda sportif tarafta sporun en tutarlı sürücülerinden birisi oldu.

Henüz 21 yaşında olan Britanyalı pilot, geride kalan 1.5 yılda dört podyum aldı ve bunların üçünü bu yıl elde etti. Şu anda şampiyonayı çok daha güçlü araçlara sahip olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas ve Red Bull pilotu Sergio Perez'in önünde üçüncü götürüyor.

Norris, bu yıl Macaristan'a kadar tüm yarışlarda puan almıştı ve 2021'de finiş gördüğü 10 yarış yarıştan ikisi hariç hepsini ilk beşte bitirdi.

Motorsport.com'a konuşan Norris, Zak Brown ve Andreas Seidl'ın kişisel gelişimi üzerinde büyük pay sahibi olduğunu ve her koşulda kendisine destek verdiklerini belirtti.

Norris, “Bu, inanılmaz derecede önemli bir şey çünkü zor zamanlarda size destek veriyorlar ve eleştirilmeniz gerektiğinde sizi eleştiriyorlar. Yani her şey sadece seni iyi hissettirmekle ilgili değil. Sonuçta size 'Bu alanda daha iyi olmalısın ve bu gelişmek zorunda' diye gerçeğin de söylenmesi gerekiyor."

"Fakat bunun yanında, sadece size yardım etmek istiyorlar ve onları etkilemeniz gerekmiyor. Daha iyi performans göstermenize ve kendinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak istiyorlar."

"Bu kesinlikle daha hızlı ilerlememe, daha iyi bir sürücü olmama yardımcı oldu. Hâlâ onların baskını hissediyorum, bu yüzden her şey o kadar da kolay değil  fakat gerçekten çok iyi anlaşıyoruz, onlar benim arkadaşım."

"Elbette onlar hâlâ benim patronum ve hata yapmak istemiyorum. Onların kötü görünmelerini istemem. Ayrıca benim işim, görevimi layıkıyla yapmak. Onlar bunu, daha zor zamanlarda veya daha iyi performans göstermek için k**ınıza tekme yemeniz gereken zamanlarda yapıyorlar. Bu, ilerlemenize yardımcı olmak için iyi bir kombinasyon oluyor."

"Bütün sürücüler farklıdır ve bazıları yardıma ihtiyaçları olmadığını, her şeyi kendi başlarına yapabileceğini düşünüyorlar. Diğer tarafta çok fazla desteğe ihtiyacı olan, etraflarındaki tüm insanların güvenine ihtiyaç duyan sürücüler de var.

"Ben ise ortada bir yerdeyim. İşleri yalnız yapmayı seviyorum ve son derece olumsuz biriyim, kendim üzerinde çok çalışıyorum. Kendim hakkında eleştirel ve olumsuz olarak çok şey başarabileceğimi hissediyorum, bundan çok şey öğreniyorum.” dedi.

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Marko: "Hamilton ve Verstappen'in ilişkisi düzelmeyebilir"

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