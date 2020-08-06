Norris, Britanya'da direksiyonda ayar yaparken Ricciardo'ya geçilmiş

McLaren pilotu yarışın son anına kadar Ricciardo'nun önünde yer aldı. Ancak yarışın bitmesine 3 tur varken Ricciardo, Stowe'da içeriye dalarak 5. sıraya yükseldi ve ardından diğer McLaren pilotu Carlos Sainz'ın lastik sorunuyla 4. oldu.

Norris, birkaç şeyin aynı anda bir araya gelmesinin Ricciardo'ya atak yapma fırsatı verdiğini söyledi.

Norris, "Birkaç şeyde sıkıntı yaşıyordum. Açıkçası onlardan birisi lastiklerdi. Ancak o atak, muhtemelen yapılabilecek en basit ataklardan birisiydi. Hiç savunma yapmadım. Direksiyonumda birçok şeyi değiştirmeye çalışırken yanlış bir hesap yaptım."

"Aynı zamanda sol aynam tamamen parçalanmıştı. Bu yüzden sadece sağ aynamdan onun nerede olduğunu tahmin etmeye çalışıyordum. O noktada düzlükte tam arkamdaydı ancak nerede olduğunu göremiyordum. O an direksiyonda bir şeyleri değiştirmek için aşağıya bakıyordum. Arkama baktığımda çoktan yanıma gelmişti. Yakalanmıştım." dedi.

Norris, gelecekte rakiplerinin böyle kolay sıra kazanmalarına izin vermemek için takım olarak gerekeni yapacaklarını söyledi.

Norris, "Geriye dönüp baktığımda benim hatamdı. Bu, gelecek sefer benim ve takım olarak bizim geliştirmemiz gereken bir şey. Bu tür şeyler karşısında yakalanmamalıyız. Özellikle bu tür bir geçişe yakalanmama konusunda çalışmalıyız." dedi.

Ricciardo da geçen hafta sonu yaptığı açıklamada düzlüğün sonuna gelene kadar böyle bir atak yapmayı beklemediğini kabul etmişti.

Ricciardo, "DRS'de oldukça geç bir koridor yakaladım. Etki düzlükte oldukça geç bir noktada geldi. O esnada bataryası bitmiş olabilir. Onu yakaladım ve ilk başta onu geçebileceğimi düşünmemiştim. Ancak sonrasında içeriye dalıp burnumu göstermem gerektiğini düşündüm. Frenlemeye başlayana kadar çoktan içeri geçmiştim."

"Sonunda oldukça düz bir atak oldu. Bunu ona karşı yapmak, gelecek sene için şimdiden neler olabileceğini göstermek güzeldi! Sadece şaka yapıyorum... Yapıyorum ama yapmıyorum." dedi.