Norris: "Brezilya'da yarış dışı kaldığım için şanslıydım"

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McLaren pilotu, gıda zehirlenmesi yaşamasının ardından perşembe günü bazı etkinliklere katılamadı. Cuma günü antrenmana ve sıralama turlarına katıldı ancak cumartesi günkü sprint sonrası kendini tekrar kötü hissettiğini söyledi.

Pazar günkü 71 turluk yarışın 51. turunda elektrik sorunu sebebiyle yarış dışı kalan Norris, son dört günde toplam 4 kilo kaybetmesinin ardından yarış dışı kaldığı için 'şanslı' olduğunu söyledi.

Motorsport.com tarafından sağlık durumu sorulduğunda Norris, "Cumartesi günü daha kötüydüm, ancak pazar günü daha iyi hissettim."

"Fiziksel olarak biraz zorlanmaya başladığım bir noktaya geldim ama sonra yarışım sona erdi. İyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum, sadece son gün beni çok etkiledi."

"Özellikle perşembeden itibaren çok kötüydüm. İki gün hiçbir şey yiyip içemedim ve neredeyse dört kilo verdim, gerçekten çok zorlandım."

"Herkes cuma gününden sonra iyi olduğumu düşünmeye başladı çünkü oldukça iyi bir iş çıkardım ve iyi bir performans gösterdik ama aslında iyi değildim. Önümüzdeki hafta sonu için toparlanmam gerekiyor." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, makes a pit stop Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış adrenalininin ona iyi gelip gelmediği sorulduğunda Norris, "Zaten iyi hissediyordum, yarıştan sonra biraz yemek yiyip sıvı alabilirim diye düşünüyordum."

"Ama yarış dışı kalmasaydım eminim çok daha kötü bir durumda olurdum. Tabii ki yarışı bitirememek üzücü ama bitiremediğim için şanslıydım." dedi.

Norris, bu gibi durumlarda araçta performans göstermenin kolay olmadığını söyledi.

McLaren pilotu, "Gerçekten çok zordu ve kendimi tam olarak veremiyordum. Cuma günü ilk antrenmanda diğer pilotlara yol vermekte bile zorlanıyordum. Tabii ki performansımın fazla bir etkisi olmadı ama çok, çok yavaştım."

"Sprintte de kazandığım ya da kaybettiğim hiçbir şey yoktu. Cuma günü sıralama turlarında bazı ufak hatalarım oldu."

"Ama her zaman tur esnasında, özellikle sıralama turlarında; yapmam gerekeni yapabileceğimi hissettim. Ancak sprint boyunca ve sonrasında, çok kötü durumdaydım." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Britanyalı pilot hafta sonu; yarışa katılamayacağından korktuğunu itiraf etti.

Norris, "Hafta sonu boyunca perşembe günkü gibi olsaydım, kesinlikle yarışamazdım. Çok olmasa da cuma gününe kadar biraz ilerleme kaydettim, ama neyse ki sadece sıralama turlarıydı ve sıralama turlarında hayatta kalabildim."

"Cuma günü doğrudan yarışsaydım, muhtemelen başaramazdım. Perşembe günü yarışamayacağımı düşündüğüm birkaç nokta oldu ama çok fazla destek aldım. Oteldeki tüm doktorlar benimle ilgilendiler, herkes bana elinden geldiğince destek oldu.” dedi.