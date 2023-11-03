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Formula 1 Brezilya GP
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Norris: "Brezilya en güçlü olacağımız pistlerden biri değil"

Lando Norris, Brezilya Grand Prix'si öncesinde "temkinli kalmaya" devam ediyor.

Editör Ezel Tan
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Lando Norris, McLaren

Lando Norris, gerilerden başladığı Meksika GP'de iyi bir performansla ilk beşe kadar yükselmişti.

Perşembe günkü basın toplantısında yarışla ilgili konuşan Norris, "Meksika'da tüm hafta sonu hızım harikaydı. Belki harika bir sıralama değildi ama 3. bölüme girecek kadar iyiydik."

"Pazar günü temponun iyi olacağını biliyorduk, belki de o kadar iyi olmasını beklemiyorduk, özellikle de son stint çok iyiydi."

"Bence ilk stint iyiydi ama başlangıçta çok fazla ilerleme kaydetmek zordu. İkinci stintte lastikleri doğru aralığa getirdik ve her şey istediğimiz gibi gitmeye başladı."

"Orada kendimi çok iyi hissettim. Pek çok farklı sebep var ama temposunun iyi olması, lastik aşınmasının iyi noktada olması, iyi bir yönetime sahip olmamız çok keyifli bir yarış olmasını sağladı."

"Yine de ilk çizgiden başlasak da kazanma şansımız olmazdı." dedi.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren

Sao Paulo'dan ne beklediği sorusuna Norris, "Yani, bilmiyorum. Bu soruya cevap vermekten nefret ediyorum. Kimsenin bildiğini sanmıyorum. Bazı hafta sonları iyiyiz, bazen o kadar iyi değiliz."

"Interlagos ve Meksika, Katar ve Suzuka gibi yarışlara kıyasla çok güçlü olmayı beklemediğimiz iki yarıştı. Yani, uçup kaçmayı beklemiyoruz ama Meksika'nın ne kadar iyi olduğunu ve daha yukarıdan başlasaydık potansiyel olarak nerede bitirebileceğimizi düşündüğümde, hafta sonu için sabırsızlanıyorum."

"Yine de hiçbir zaman en güçlü hafta sonumuz ya da en güçlü hafta sonlarımızdan biri olma eğiliminde olmadı."

"Bu yüzden ayaklarımız yere basacak ve zorlamaya devam edeceğiz. Her halükarda  iyi bir hafta sonu geçirebileceğimize eminim." dedi.

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