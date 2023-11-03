Norris: "Brezilya en güçlü olacağımız pistlerden biri değil"
Lando Norris, Brezilya Grand Prix'si öncesinde "temkinli kalmaya" devam ediyor.
Lando Norris, gerilerden başladığı Meksika GP'de iyi bir performansla ilk beşe kadar yükselmişti.
Perşembe günkü basın toplantısında yarışla ilgili konuşan Norris, "Meksika'da tüm hafta sonu hızım harikaydı. Belki harika bir sıralama değildi ama 3. bölüme girecek kadar iyiydik."
"Pazar günü temponun iyi olacağını biliyorduk, belki de o kadar iyi olmasını beklemiyorduk, özellikle de son stint çok iyiydi."
"Bence ilk stint iyiydi ama başlangıçta çok fazla ilerleme kaydetmek zordu. İkinci stintte lastikleri doğru aralığa getirdik ve her şey istediğimiz gibi gitmeye başladı."
"Orada kendimi çok iyi hissettim. Pek çok farklı sebep var ama temposunun iyi olması, lastik aşınmasının iyi noktada olması, iyi bir yönetime sahip olmamız çok keyifli bir yarış olmasını sağladı."
"Yine de ilk çizgiden başlasak da kazanma şansımız olmazdı." dedi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren
Sao Paulo'dan ne beklediği sorusuna Norris, "Yani, bilmiyorum. Bu soruya cevap vermekten nefret ediyorum. Kimsenin bildiğini sanmıyorum. Bazı hafta sonları iyiyiz, bazen o kadar iyi değiliz."
"Interlagos ve Meksika, Katar ve Suzuka gibi yarışlara kıyasla çok güçlü olmayı beklemediğimiz iki yarıştı. Yani, uçup kaçmayı beklemiyoruz ama Meksika'nın ne kadar iyi olduğunu ve daha yukarıdan başlasaydık potansiyel olarak nerede bitirebileceğimizi düşündüğümde, hafta sonu için sabırsızlanıyorum."
"Yine de hiçbir zaman en güçlü hafta sonumuz ya da en güçlü hafta sonlarımızdan biri olma eğiliminde olmadı."
"Bu yüzden ayaklarımız yere basacak ve zorlamaya devam edeceğiz. Her halükarda iyi bir hafta sonu geçirebileceğimize eminim." dedi.
Son Haberler
Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout
Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout
Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak
Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak
Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"
Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor" Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"
Leclerc: "Kazanmak zor olacak"
Leclerc: "Kazanmak zor olacak" Leclerc: "Kazanmak zor olacak"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar