Norris: "Böyle bir sonuç elde etmeyi hiç beklemiyorduk"

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Yarışa 6. sıradan başlayan McLaren pilotu yarışı 4. sırada noktalarken, takım arkadaşı Daniel Ricciardo ise 17. sırada başladığı yarışı 5. sırada bitirdi.

Cuma günü kötü geçen antrenman seanslarından sonra böyle bir sonuç beklemediklerini belirten Norris, bunun takım için 'harika bir sürpriz' olduğunu söyledi.

Norris, "Böyle bir sonucu gerçekten beklemiyorduk. Cuma gününe baktığımızda, şimdiye kadarki en kötü hafta sonlarımızdan biri olacak gibi görünüyordu çünkü araçta asla rahat hissetmiyordum."

"Yarışta her şey bizim lehimize gerçekleşti: Lewis (Hamilton) kendisi bariyere çarptı, Max (Verstappen) ise beni geçmeye çalışırken virajı dönemedi."

"Ama bunların dışında da olağanüstü bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Alpine normal şartlarda bizden çok daha hızlıydı. Onların ön sırada bitirip bizim puan alamayacağımızı düşünüyorduk. Ancak tam tersi yaşandı ve bu sürpriz oldu."

"Aracımız daha yavaş olmasına rağmen onlardan önde bitirmek her zaman çok güzel. "

"F1'de yarıştığım en zor yarışlardan biriydi ama çok eğlendim. Rakiplerimizin puan alamadığı bir yarışta Daniel ile 4. ve 5. sırayı elde etmek çok güzel, o yüzden çok mutluyum."

"Bir noktada bir şansınız olabileceğini düşünerek bu motivasyonu sürdürmek ve zorlamaya devam etmek biraz zor, ancak bu gibi günler tam olarak bunu kanıtlıyor." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, on the grid Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Verstappen'in kendisini geçmeye çalışırken araçta büyük bir blokaj yaşayıp virajı dönememesi konusunda McLaren pilotu, "Neredeyse bana çarpıyordu, çok yakındı. Onun açısından oldukça riskliydi."

"Ancak bu işime yaradı. Pozisyonumu iyi koruyup ben kuru tarafta kaldım ve onu pistin ıslak tarafında bırakmış oldum, o yüzden hata yaptı." dedi.

Takımın Singapur GP için getirdiği güncellemeler hakkında Norris, güncellemelerin pist koşullarına rağmen bekledikleri gibi çalıştığını onayladı.

Norris, "Evet, güncellemeler beklediğimiz gibi çalışıyor."

"Aracın eski halinden biraz daha farklı bir performans sergiliyor ancak yine benzer bir seviyede."

"Bu sadece hafta sonu için değil, gelecek için de bir güncelleme o yüzden umarım bu konuda daha fazla çalışıp 2023 için daha fazla gelişebiliriz. Bu konuda oldukça iyimseriz çünkü gelişebilecek çok fazla alan var." şeklinde konuştu.