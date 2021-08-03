Norris: "Bottas'ın özrü hiçbir şeyi değiştirmiyor"

Norris, bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışlarda puan almayı başarmıştı ancak Macaristan GP'de bu istatistik sona erdi.

İlk viraja gelirken üçüncü sıraya kadar çıkan Norris, Bottas'ın kendisine teması sonrası Max Verstappen'e çarptı.

Bu olayın ardından Norris, aracındaki hasar nedeniyle yarışı bıraktı.

İngiliz pilot şöyle konuştu: "Yarış benim için çok kısa sürdü... İlk viraja geldim ve o ana kadar her şey yolunda gidiyordu. Üçüncü sıradaydım ve sonra bir darbe hissettim. Ardından araç içerisinde bir yolcu olarak kaldım ve hiçbir şeyi etkileyemedim."

"Çocukları aracı tamir etmek ve beni yarışa geri döndürmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ancak hasar çok ciddiydi. Bu çok hayal kırıklığı yaratıyor, ama bu bizim suçumuz değil. İyi bir hafta sonu geçirdik ve olaydan önce her şey yolundaydı. Performansımızdan memnun olabilir ve bir sonraki yarışı sabırsızlıkla bekleyebiliriz."

"Umarım artık herkes dinlenebilir. Pistteki ve fabrikadaki tüm ekip bu sezon harika bir iş çıkardı. Yaz arasından sonra yepyeni bir güçle mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu hafta sonu kaybettiklerimizi geri almaya çalışacağız."

Norris, temastan ötürü Bottas'ı da eleştirdi.

"Muhtemelen şimdiye kadarki en iyi startlarımdan biriydi. Üçüncü sıraya çıktım ve frenleme noktasında küçük bir temasın bile etkisi çok büyük olabiliyor. Çünkü sınırda fren yapıyorsunuz ve ek olarak yol tutuş düşüktü."

"Diğerlerinin neden daha ilk turda böyle bir risk almaya çalıştığını bilmiyorum. Aptalca bir hata nedeniyle her şey sona erdi ve buna hiçbir şey yapamadım."

"Diğer pistlerde tehlikeli bir şey yapmadığım halde cezalandırıldıysam, buradaki olaya sebep olanlar açıkça bana verilenden çok daha yüksek bir cezayı hak ediyorlardı."

Bottas sorulduğunda Norris, "Söyleyecek pek bir şey yok. Bu benim hatam değil. Bottas bana geldi ve olay için özür diledi. Bunu yapması güzel ama sonucu ya da başka bir şeyi değiştirmiyor. Daha henüz ilk turdaydık, kimsenin aptalca bir şeye ihtiyacı yoktu ama yapılan şey bu oldu. Bu da her şeyi mahvetti." dedi.