Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"
Lando Norris, Red Bull'un F1'deki son mücadelesinin boyutunu küçümsedi ve McLaren'in kampanyanın başında daha da büyük bir mücadele verdiğinde ısrar etti.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Sezona güçlü bir başlangıç yapan Red Bull son dönemde sıralamada geriye düştü ve Haziran ayındaki İspanya Grand Prix'sinden bu yana galibiyet alamadı.
Bu durum McLaren'in Red Bull'un 41 puan önünde şampiyonanın kontrolünü ele geçirmesini sağladı. Norris ise Max Verstappen'in sadece 52 puan gerisinde yer alıyor.
Milton Keynes merkezli takım form mücadelesi verse de Norris, takımın şampiyonada öne geçmek için çabalamaya devam edeceğini söylüyor.
Norris, "Yılın başına geri dönerseniz, Red Bull o zaman baskındı."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
"Yılın ilk dört ya da beş yarışını kazandılar ve bizi, bizim onları yendiğimizden daha büyük farklarla yeniyorlardı."
"Yılın başında bizim yaşadığımızdan daha az zor zamanlar geçiriyorlar ve bizim yılın başındaki halimize kıyasla daha mücadeleciler."
"Ancak biz işleri tersine çevirdik ve aynı zamanda onların da işleri oldukça hızlı bir şekilde tersine çevirebileceklerine inanıyorum." dedi.
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