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Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

McLaren pilotu Lando Norris'e göre İngiliz ekibin en büyük avantajlarından birisi puan için mücadele edebilen iki sürücüye sahip olması.

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Lando Norris, McLaren, 2nd position, on the podium

McLaren, Japonya'da elde ettiği çifte podyumun ardından Aston Martin ile arayı daha da kapattı ve mevcut formu kalan yarışlarda devam ettirdiği takdirde, sezon bitmeden İngiliz ekibi yakalayacak.

Aston Martin halihazırda 221 puana sahip ve McLaren da 172 puana kadar geldi. Dolayısıyla artık arada sadece 49 puan var.

Aston Martin sezona çok iyi başlasa da, sezon ilerledikçe istediği sonuçları alamadı. Takımın topladığı 221 puanın 174'ünde Alonso'nun imzası bulunurken, Lance Stroll sadece 47 puan aldı ve son yedi yarışta topladığı puan sayısı sadece üç oldu.

Suzuka'daki çifte podyumun ardından konuşan Lando Norris, mevcut durumu iki sürücüyle de düzenli olarak puan almalarına bağladı ve Stroll'ü işaret etti.

Norris şöyle konuştu: "Bu kadar yakın olduğumuzu bilmiyordum. Aramızda 49 puan varsa bu oldukça yakın demektir."

"Çok fazla yarış kalmadı; eminim Aston'un biraz daha güçlü olacağı birkaç yarış daha olacak."

"Birkaçı hariç neredeyse tüm takımlara kıyasla en büyük gücümüz, bu pozisyonlar ve bu puanlar için mücadele eden iki sürücüye sahip olmamız."

"Bence bu, tüm takımlar için geçerli değil. Bu yüzden bunun bize yardımcı olduğunu düşünüyorum"

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