Norris: "Birkaç sıra daha yukarıda olabilirdik"

Lando Norris, sıralama turlarının son bölümüne sadece 0.002 saniye farkla kaldı ve son bölümde de sekizinci oldu.

Altıncılığı 0.062 saniye ile kaçıran Norris, Performansımdan çok memnunum. Cuma günkü antrenman sonuçlarına baktığımızda, bu hafta sonu sıralama turlarında son bölüme kalmanın önceki yarışlara kıyasla daha zor olduğu ortadaydı. İkinci bölümde durum çok gergindi. Farklar minimum düzeydeydi. Cuma günü yeterinde hızlı olmasak bile gece ayarları değiştirdik ve araçtan daha fazla hız almayı başardık. Bu da son bölüme kalmamızı sağladı."

"Son bölümdeki son turumda sol ön lastiği kilitledim ve biraz zaman kaybettim. Ufak bir hatanın bana birkaç pozisyona mal olduğunu bilmek üzüntü verici. Ama biraz daha yavaş sürüp dokuzuncu da olabilirdim. Belki sonuç daha iyi olabilirdi ama daha kötü de olabilirdi. Bu yüzden sekizincilikten memnunum."

"Barcelona'daki çoğu şey başlangıç pozisyonuna bağlı çünkü burada geçiş yapmak çok zor. Bakalım yarışa neler olacak."

"Eğer lastikleri rakiplerimizden daha iyi kontrol edebilirsek, bir avantaj sağlayabiliriz. Bu lastiklerle yarışmak eğlenceli. Eminim yaşta farklı stratejiler göreceğiz. Bence ilginç bir yarış bizi bekliyor."

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Norris, "Bunun gerçekten bir önemi yok. Sıralama sonuçlarını tartışmıyoruz. Bugün Carlos daha hızlıydı. Hafta sonunun başından beri iyi bir tempoda. Görünüşe göre evinde olması ona yardım ediyor! Geçen yıl burada ondan daha iyiydim ve bu sefer durum iyi çalıştı. Hata olmasaydı, birkaç pozisyon daha yukarıda olabilirdim." dedi.