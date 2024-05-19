Norris: "Bir ya da iki tur daha olsaydı Verstappen'i geçerdim"
Lando Norris, çizgiyi yalnızca 0.7 saniye gerisinde geçtiği Max Verstappen'i bir ya da iki tur daha olsaydı yakalayacağını düşünüyor.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Miami GP galibi Norris, Imola'da da oldukça iyi bir hafta sonu geçirdi ve kendisinden beklentiler yüksekti.
Startta yavaş kalan ve pole pozisyonundaki Verstappen'e atak yapamayan McLaren pilotu, ilk bölümde iyi bir tempo yakalayamasa da son birkaç turda sorun yaşayan Verstappen'e yaklaştı ve atak yapmaya hazırdı.
Ancak Verstappen önde kalmayı başardı ve galibiyeti elde etti.
Yarışın ardından telsizden takımıyla konuşan Norris, hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.
"Şanssızlık! Neredeyse geçiyorduk!"
"Startta çok fazla şey kaybettik ama sonuçta harika bir hafta sonu daha geçirdik, herkese tebrikler. Çok iyi puanlar aldık ve bunu yapmaya devam etmeliyiz."
"Sadece bir ya da iki tur daha; tek ihtiyacım olan buydu. Kazanamamak sinir bozucu!"
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Norris, galibiyeti az bir farkla elden kaçırdığı için üzülse de yarışın ardından medyaya verdiği demeçte 'artık liderlik için savaşmaya alışmaları gerektiğini' söyledi.
Norris, "Bunu söylemek bana acı veriyor ama bir ya da iki tur daha olsaydı sanırım onu geçebilirdim."
"Son tura kadar çok mücadele ettim ama startta fazla geride kaldım. İlk bölümde o çok daha iyiydi, biz ikinci bölümde daha güçlüydük."
"Bence şu anda Ferrari ve Red Bull'un konumunda olduğumuzu söyleyebileceğimiz bir noktadayız."
"Bu yüzden buna alışmamız gerekiyor. Hepimiz çok iyi bir iş çıkarıyoruz. Artık birinci ya da ikinci olmak için mücadele ediyoruz."
"Kazanamamanın sinir bozucu olduğunu söylemek bizim için yeni bir şey ama geçen hafta sonundan ve yaptığımız iyileştirmelerden sonra buna alışmaya başlamalıyız." dedi.
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