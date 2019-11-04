Norris: “Bir viraja daha ihtiyacım vardı”

McLaren sürücüsü Norris ve Renault sürücüsü Ricciardo, Amerika GP’de yarışın büyük bölümünde beşincilik için mücadele ettiler. Ancak Red Bull’dan Alex Albon’ın yükselmesiyle beraber bu, altıncılık mücadelesine dönüştü.

İki pit stop stratejisi izleyen Norris, yarışın son bölümünde Ricciardo’ya hızlı bir şekilde yaklaşmaya başladı.

Ancak Norris’in geçiş yapma umutları, Magnussen’in fren sorunu yaşayıp uzun düzlüğün sonunda çakıl havuzuna saplanıp sarı bayrakların sallanmasıyla ortadan kalktı. Çünkü o bölge, yarışta geçiş yapmanın en uygun olduğu yerdi.

Yarıştan sonra konuşan Norris, “Karışık duygular içerisindeyim. Elbette 7. ve 8. sıralar takım ve kendim için iyi bir sonuç. Start pozisyonuma göre bir sıra kazandım.”

“Ancak Daniel’in önümde olması hayal kırıklığına uğrattı, çünkü yenmek istediğimiz kişilerden biri oydu.”

“Renault’ların bugün daha hızlı olmasını bekliyorduk, özellikle de Daniel’in.”

“Alternatif stratejiyle onu neredeyse geçiyorduk. Belki bir viraj daha olsa bir şansım olabilirdi.”

“Düzlük sonunda sarı bayraklar olmasaydı orada da şansımı deneyebilirdim.”

“Mutluyum, iyi puanlar aldık.”

“Şanssızlık veya sorun yaşamadım. Temiz bir yarıştı ve sadece işime odaklandım.” ifadelerini kullandı.

Bu sonuçlarla beraber McLaren 121 puana yükselirken, Renault 83 puana ulaştı.