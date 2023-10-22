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Norris: "Bir tur daha olsa üçüncü olmuştuk"

McLaren pilotu Lando Norris, sprint yarışında muhtemel bir üçüncülüğü kaçırdıklarını düşünüyor.

Editör Ezel Tan
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Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, cumartesi günkü sprint yarışında iyi bir performans sergiledi ve son bölümde pistteki en hızlı isimlerden birisiydi.

Fakat Carlos Sainz'ın arkasında çok vakit kaybeden Norris, Leclerc'i bitime birkaç viraj kala yakalayabildi ve olası bir üçüncülüğü kaçırmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Norris, "Sprint yarışı tam olarak beklediğim gibi sonuçlandı. Başlangıç zordu fakat iyi bir tempo yakaladık."

"Ferrari'den daha hızlıydık. Sadece ilk başta Carlos Sainz'ı bir türlü geçemedim, çünkü yumuşak lastikler kullanıyordu ve 11. virajda çok iyi sürüyordu."

Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after the Sprint race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after the Sprint race

"Ferrari aracının güçlü yönleri ve bizim zayıf yönlerimiz orada tam olarak ortaya çıktı, bu da benim için hayatı zorlaştırdı fakat Carlos'u geçtikten sonra harika bir tempo yakaladık."

"Charles Leclerc'ten belirgin şekilde daha hızlıydık ve bir tur daha olsaydı, onu geçme şansım olabilirdi."

"Tüm bunların Pazar günkü Grand Prix öncesinde cesaret verici işaretler."

"Yine de kolay bir hafta sonu olduğunu söyleyemem çünkü aracımız yavaş virajlarda yeterince iyi değil. Bunu yarın için düzeltmemiz de mümkün değil."

"Bakalım ne yapabileceğiz? Her şeye rağmen  iyi bir hızımız var. En azından Mercedes ile mücadele etmeye çalışacağız." dedi.

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