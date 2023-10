Norris: "Bir tur daha olsa üçüncü olmuştuk"

Lando Norris, cumartesi günkü sprint yarışında iyi bir performans sergiledi ve son bölümde pistteki en hızlı isimlerden birisiydi.

Fakat Carlos Sainz'ın arkasında çok vakit kaybeden Norris, Leclerc'i bitime birkaç viraj kala yakalayabildi ve olası bir üçüncülüğü kaçırmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Norris, "Sprint yarışı tam olarak beklediğim gibi sonuçlandı. Başlangıç zordu fakat iyi bir tempo yakaladık."

"Ferrari'den daha hızlıydık. Sadece ilk başta Carlos Sainz'ı bir türlü geçemedim, çünkü yumuşak lastikler kullanıyordu ve 11. virajda çok iyi sürüyordu."

Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after the Sprint race