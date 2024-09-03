Norris: "Bir numaralı pilot olmayı çok isterim ama geçmeme izin vermesi için kimseye yalvarmam"

Pazar günü İtalya Grand Prix'sinde Lando Norris, son dört yarışta ikinci kez takım arkadaşı Oscar Piastri'nin hemen arkasında yarışı tamamladı. Norris, Sürücüler Şampiyonasında Max Verstappen'in en yakın rakibi ancak McLaren şu ana kadar Piastri'ye takım arkadaşına yer vermesi için talimat vermeyi reddetti.

Norris, Piastri'nin pistte kendisine yardımcı olduğunda ısrar etti ancak “Buraya sadece birinin beni geçmesine izin vermesi için yalvarmaya gelmedim.”

“Bu yüzden burada değilim.”

“Yarışmak için buradayım. Benden daha iyi bir yarış çıkardı, bu yüzden üçüncü bitirdim ve bitirmeyi hak ettiğim yer de orasıydı.” dedi.

Ancak Norris, McLaren'ın Verstappen ile olan puan farkını azaltmak için kendisine tam destek vermesini “çok isteyeceğini” itiraf etti.

“Ama bu bana bağlı değil.”

"Zor, çünkü elbette herhangi bir sürücü olarak bunu istemezsiniz. Biliyorsunuz, işler bu şekilde yürüsün istemezsiniz. Bu zor bir durum."

Norris'in Verstappen'in 62 puanlık liderliğini kapatmak için sekiz yarışı kaldı. Şu andan sezon sonuna kadar bir sürücünün alabileceği maksimum puan 232.

Norris, “Açıkçası zamanımızın tükendiğini söyleyemem ama zaman yavaş yavaş geçiyor ve ben hala bunu yapabileceğimize inanıyorum”

“Açıkçası hızımız harika. Bugün yine en iyi araç olmasak da muhtemelen ona yakın olduğumuza inanıyorum.” dedi.

Pazar günü Norris, Formula 1'de pole pozisyonundan başladığı yedi yarışta da olduğu gibi ilk turda liderliği kaybetti. Gelecek yarışlarda daha fazla puan kaybetmemek için daha iyi performans göstermesi gerektiğini söyledi.

“Bence hala birlikte iyi çalışıyoruz. Hâlâ birbirimize yardım ediyoruz ve bence bu yıl birçok kez takım olarak birlikte çok iyi çalıştığımızı ve griddeki en iyi takım olarak performans gösterdiğimizi gösterdik ve bundan çok mutluyuz.”

“Şampiyonluk için mücadele ederken her küçük şeyi istersiniz ve ben de elimden gelen her şeyi yapıyorum. En iyi yol basitçe yarışı kazanmaktır. Ve bunu bazı aptalca şeyler yüzünden yapamadım. " diye ekledi.