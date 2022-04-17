Norris: "Bir hafta sonu tatil yeterli değil"

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Spor gelecek sezon itibariyle 23 yarışlık -bu Formula 1 tarihi için bir rekor- bir takvime sahip olacak. Takvimden Rusya GP'sinin kalıcı kaldırılmasına karar verilirken, F1 ile sözleşmesi olan 25 pist bulunuyor.

An itibariyle Formula 1 en fazla 23 yarış düzenleyebiliyor, dolayısıyla Las Vegas, Katar ve Çin'in takvime girmesiyle beraber Monako, Belçika, Fransa ve Meksika takvimdeki yerlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

Monako ve Belçika gibi ikonik pistlere veda etme olasılığı, her iki yarışın da takvimde kalmasını isteyen Pierre Gasly gibi pilotlar tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı.

Ancak Lando Norris, pilotların ve takım çalışanlarının, yarışlar arasında mola vermek ve dinlenmek için yeterli zamana sahip olmadıklarından şikayetçi ve tercihi mevcut takvimin kısaltılması yönünde.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Quadrant YouTube kanalındaki bir soru cevap etkinliğine katılan Norris, ideal takvimin nasıl olması gerektiğine yönelik bir soruya, "18 ila 20 yarış. Bazen arka arkaya iki hafta sonunun yarışsız geçmesi de güzeldi."

"Artık en fazla bir hafta sonu tatil yapabiliyoruz, bu hafta sonlarında biraz dinlenecek zamana sahibiz fakat çoktan bir sonraki yarışın hazırlıklarına başlamış oluyoruz."

"İki hafta sonu tatilin olduğunda, rahatlayabilirsin ve sonra tamamen rahatlayana kadar biraz daha rahatlayabilirsin. Böylece zihnini yarışmaktan bir süreliğine uzaklaştırabilirsin."

"Bir hafta sonu tatil yeterli değil." dedi.

Norris bu düşüncelerinde yalnız değil. McLaren takım patronu Zak Brown'da 23 yarışlık takvimi biraz uzun bulduğunu söylüyor. Brown, sporun Las Vegas gibi yeni pazarlara açılmaya devam etmesini olumlu karşılıyor ancak sezon başına yalnızca 21 veya 22 yarış isterken, bazı pistlerin takvimde dönüşümlü olarak yer almasını öneriyor.

Brown, "Bence içinde yarıştığımız 'A pazarları' ve 'B pazarları' var. Belki de 'B pazarlarında' iki yılda bir bulunmalıyız." dedi.