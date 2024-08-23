Norris: "Bir dünya şampiyonu seviyesinde performans göstermedim"

Lando Norris, 2024 Formula 1 sezonunda şu ana kadar “bir dünya şampiyonu seviyesinde performans göstermediğini” samimiyetle itiraf etti.

Bu sezon, McLaren için önemli bir dönüm noktası oldu. Geçen yılki yükselişini sürdürerek, Mayıs ayında getirdiği büyük güncelleme paketi ile 2024 aracının hızını artırdı ve Max Verstappen ve Red Bull'a ciddi bir baskı uygulamaya başladı.

Bu gelişme, Norris'e Miami'de ilk Grand Prix zaferini getirdi ve ardından takım arkadaşı Oscar Piastri, Macaristan'da bir galibiyetle zafer serisini sürdürdü. O zamandan beri McLaren, griddeki diğer takımları geride bırakmayı başardı.

Ancak Red Bull sendelerken, Norris ve McLaren'ın son şampiyonun inişli çıkışlı form grafiğinden faydalanma şanslarını birkaç kez kaçırdı.

İspanya'da Norris pole pozisyonundan başladı ancak vasat bir start Verstappen'in öne geçmesini sağlarken, Spa'da ise Norris, ilk virajda dışarı çıkarak bir başka zafer şansını kaybetti.

Norris, kendine özgü özeleştirel tarzıyla, bazı hataları nedeniyle taraftarlardan ve medyadan aldığı eleştirilerin büyük ölçüde haklı olduğunu söyledi ve Verstappen ile dünya şampiyonluğu için mücadele etmek için gereken tutarlı seviyede performans göstermediğini kabul etti.

Norris, bu hafta sonu Zandvoort'ta yapılacak Hollanda Grand Prix'si öncesinde, “Sezonun ilk yarısından sonra, bir dünya şampiyonu seviyesinde performans gösteremedim. Bu kadar basit.”

“Belirli zamanlarda performans gösterdim ve birçok yarışta bunu başardım, ancak yol boyunca beni hayal kırıklığına uğratan küçük şeyler de oldu ve bunların olmasını göze alamam.”

“Ama bunu biliyorum. Geçmişte ve son birkaç yarışta gösterdiğim gibi, olmam gereken seviyede olmadığımda mutlu olmuyorum. Çünkü tutkuluyum ve kazanmak istiyorum.”

“Yarışa çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak, hata yapmamak ve kazanmaya çalışmak için çok çalışıyoruz. Bir sporcu olarak bunu yapmadığımızda mutlu olamayız. Bunu yapmadıkça kendi işimizden memnun olmayacağız.”

“İşte bu yüzden sezonun bazı bölümlerinden memnun değilim ve bu bölümleri iyileştirmek için çok çalışıyorum.” dedi.

Yaz tatilinden hemen önce Spa'da yaptığı 1. viraj hatasından sonra Norris, “aptalca” hatalarını ortadan kaldırmak için bir “sıfırlamaya” ihtiyaç duyduğunu itiraf etti.

Bu düşünme döneminden çıkardığı sonuçlar sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

“Hâlâ aynı şeyleri düşünüyorum. Geriye dönüp baktığım ve ders çıkardığım şeyler var, ama şampiyonluk için mücadele ediyorum, bu yüzden Max'i, Red Bull'u ve yenmem gereken diğer sürücüleri yenmek için gereken seviyede performans göstermediğimde mutlu olmayacağım."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Sezonun gidişatından hâlâ çok memnunum ama çok fazla hata yaptım, çok fazla puan kaybettim, Max gibi bir sürücüye karşı şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsam ihtiyacım olan şey bu değil. Dolayısıyla, incelediğim ve üzerinde çalışmam gereken pek çok şey vardı.”

“Değiştirmem gereken tek bir şey yok ama dürüst olmak gerekirse başlangıç ve ilk tur, fırsatlarımın çoğunun elimden kaçtığı yerler. Birinci turdan itibaren genel olarak yarışlar çok güçlü geçti ve yarış temposu iyiydi.” diye ekledi.

Kaçırılan bu fırsatlar, Norris'in sezonun son bölümüne 78 puan geride başlamasına neden oldu. Ancak Norris, bireysel şampiyonluk mücadelesinin zor olduğunu kabul etse de McLaren'ın Red Bull ile arasındaki 42 puanlık farkı kapatarak takımın 1998'den bu yana ilk kez Takımlar Şampiyonluğunu kazanabileceği konusunda daha iyimser olduğunu belirtti.

Norris, "Takım için, elbette şampiyonluk ulaşılabilir. Bu çok daha bariz bir hedef."

"Sürücü olarak, elbette bu hâlâ ulaşılabilir bir şey, ancak arada çok puan var ve rakip Max. İyimser olmak ve hâlâ şanslarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Zor bir mücadele olacak ama performansımızla ve işler yolunda gittiğinde performans gösterebildiğimle, hâlâ bunun mümkün olduğuna inanmak istiyorum." dedi.