Prime'a abone ol
Formula 1 Mexico City GP
Haberler

Norris: “Beşinci bitirmeyi beklemiyordum”

Meksika Grand Prix sıralama turlarının ardından yarışa on sekizinci sıradan başlayan McLaren pilotu Lando Norris, başarılı bir yarış koştu ve beşinci sırada finiş gördü. Yarışı beşinci sırada bitirmenin yanı sıra Günün Sürücüsü ödülünü de kazanan Norris, yarış sonrası açıklamalarda bulundu.

Editör Fırat Kocaman
Güncelleme
Lando Norris, McLaren MCL60

Ana rakiplerinden oldukça geride yarışa başlayan Norris, oldukça farklı bir strateji izleyerek yarışa yumuşak lastiklerle başladı. Güvenlik aracı ihtimaline karşı yumuşak lastiklerle başlayan ve startta sıra kazanmak isteyen Norris, ikinci stintinde sert lastiği tercih etti.

Kevin Magnussen’in kazası sonrasında yarış durdurulunca orta lastiği takan İngiliz pilot, yarışın son bölümünde George Russell’ı geride bırakarak yarışı beşinci olarak tamamladı.

Kırmızı bayrak sonrası durarak startta birden çok sıra kaybetmesi üzerine Norris, şu yorumlarda bulundu: “Kazalardan kaçınmak zorunda kaldım.”

“İkinci starttan sonra güç ünitesinin ısınmasından dolayı diğer araçlara yakın gidemedim. Sonrasında ise sakin kalarak lastikleri hazırladım ve ideal sıcaklığa getirdim. Eğlenceli bir yarıştı. Açıkçası yarışı beşinci bitirmeyi beklemiyordum. Yarıştaki araç tempomuz heyecan verici seviyedeydi.”

Yumuşak lastik tercihi ve sert lastiklere geçişi konusunda Norris, şunları söyledi: “Yedi, hatta sekiz araca karşı erken pit yaparak onları geçmiş oldum.”

“Sert lastiğe geçmeden önce yarışmamam gereken araçlarla yarışıyordum, onlara kıyasla aşırı hızlıydım. Diğer pilotlardan farklı bir strateji izliyorduk. İlk pit stopum için orta veya sert lastikleri takacağım belirsizdi. Sert lastiği taktıktan sonra gelen kırmızı bayrak benim işime oldukça yaradı.”

Yarıştaki yükselişi üzerine gelen soruya Norris, şu yanıtı verdi: “Amacım beladan uzakta durmaktı.”

George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60

“Rakiplerimin hepsini güzel geçişlerle geride bıraktım. Farklı stratejimin ve güzel geçişlerimin ardından yarışı beşinci olarak bitirdim. Belki ikincilik için bile mücadele edebilirdik”

Sıralama turlarındaki başarısızlık üzerine Norris, şunları söyledi: “Takım olarak ideal tercihleri yapmadık.”

“Önce orta lastikle atacağım turdan vazgeçtik, sonra yumuşak lastikle attığım ilk turda lastikleri kitleyip hızlı tur atamadım, ikinci turda ise sarı bayrak çıktı.”

“Diğer yandan Oscar’ın ve benim gösterdiğim üzere güzel bir yarış tempomuz vardı. Tüm talihsiz şeyler benim başıma geldi. Ama yine de sıralamadaki hatamı telafi etmeye çalıştım ve sonuçtan mutluyum.”

Önümüzdeki hafta yapılacak olan Brezilya Grand Prix’si hakkında beklentileri sorulduğunda Norris, şöyle cevap verdi: “Önceki yarışlardaki performansımızı düşünürsek beklentilerimiz iyi yönde”

“Bence Brezilya bize uyan bir pist. Şimdiye kadarki yarışlarda aracımızı hızlı bir şekilde uygun aralığa getirmeyi başardık. Ancak beklentilerim konusunda hala çekimserim, yüksek olduklarını söyleyemem. Ancak bugünkü performansımız yavaş virajlara sahip Brezilya yarışı için tüm takım çalışanlarını ve beni cesaretlendirdi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Wolff: "Lewis muazzam bir sürüş çıkardı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Fırat Kocaman
Alfa Romeo, Pourchaire için Super Formula koltuğu bulmaya çalışıyor

Alfa Romeo, Pourchaire için Super Formula koltuğu bulmaya çalışıyor

FIA F2

Alfa Romeo, Pourchaire için Super Formula koltuğu bulmaya çalışıyor Alfa Romeo, Pourchaire için Super Formula koltuğu bulmaya çalışıyor

Bearman: “İlk kez F1 aracı kullanmak inanılmaz bir deneyimdi”

Bearman: “İlk kez F1 aracı kullanmak inanılmaz bir deneyimdi”

Formula 1
Mexico City GP

Bearman: “İlk kez F1 aracı kullanmak inanılmaz bir deneyimdi” Bearman: “İlk kez F1 aracı kullanmak inanılmaz bir deneyimdi”

Leclerc: “Gidecek bir yerim kalmamıştı”

Leclerc: “Gidecek bir yerim kalmamıştı”

Formula 1
Mexico City GP

Leclerc: “Gidecek bir yerim kalmamıştı” Leclerc: “Gidecek bir yerim kalmamıştı”

Lando Norris
Daha fazlası
Lando Norris
Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı"

Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı"

Formula 1
Mexico City GP

Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı" Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı"

Norris, McLaren F1'i yüzüstü bıraktıktan sonra "gülümseyemem"

Norris, McLaren F1'i yüzüstü bıraktıktan sonra "gülümseyemem"

Formula 1
Mexico City GP

Norris, McLaren F1'i yüzüstü bıraktıktan sonra "gülümseyemem" Norris, McLaren F1'i yüzüstü bıraktıktan sonra "gülümseyemem"

Norris: “Arkalardan başlamamın tek suçlusu benim”

Norris: “Arkalardan başlamamın tek suçlusu benim”

Formula 1
Mexico City GP

Norris: “Arkalardan başlamamın tek suçlusu benim” Norris: “Arkalardan başlamamın tek suçlusu benim”

McLaren
Daha fazlası
McLaren
Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

Formula 1
Mexico City GP

Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti” Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim”

Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim”

Formula 1
Amerika GP

Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim” Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim”

Windsor: "Norris Verstappen’e karşı dikkatli, Hamilton’a karşı ise agresif yarışıyor"

Windsor: "Norris Verstappen’e karşı dikkatli, Hamilton’a karşı ise agresif yarışıyor"

Formula 1
Mexico City GP

Windsor: "Norris Verstappen’e karşı dikkatli, Hamilton’a karşı ise agresif yarışıyor" Windsor: "Norris Verstappen’e karşı dikkatli, Hamilton’a karşı ise agresif yarışıyor"

Son Haberler

Verstappen, Red Bull aracının güçlü startlarından memnun

Verstappen, Red Bull aracının güçlü startlarından memnun

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen, Red Bull aracının güçlü startlarından memnun Verstappen, Red Bull aracının güçlü startlarından memnun

Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı"

Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı" Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı"

Vasseur: “Sert lastikler Leclerc’in yarışını mahvetti”

Vasseur: “Sert lastikler Leclerc’in yarışını mahvetti”

F1 Formula 1
Mexico City GP

Vasseur: “Sert lastikler Leclerc’in yarışını mahvetti” Vasseur: “Sert lastikler Leclerc’in yarışını mahvetti”

Fabrega'nın paylaşımı neyi işaret ediyor, Alonso emekli mi olacak?

Fabrega'nın paylaşımı neyi işaret ediyor, Alonso emekli mi olacak?

F1 Formula 1
Mexico City GP

Fabrega'nın paylaşımı neyi işaret ediyor, Alonso emekli mi olacak? Fabrega'nın paylaşımı neyi işaret ediyor, Alonso emekli mi olacak?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol