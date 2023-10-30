Norris: “Beşinci bitirmeyi beklemiyordum”
Meksika Grand Prix sıralama turlarının ardından yarışa on sekizinci sıradan başlayan McLaren pilotu Lando Norris, başarılı bir yarış koştu ve beşinci sırada finiş gördü. Yarışı beşinci sırada bitirmenin yanı sıra Günün Sürücüsü ödülünü de kazanan Norris, yarış sonrası açıklamalarda bulundu.
Ana rakiplerinden oldukça geride yarışa başlayan Norris, oldukça farklı bir strateji izleyerek yarışa yumuşak lastiklerle başladı. Güvenlik aracı ihtimaline karşı yumuşak lastiklerle başlayan ve startta sıra kazanmak isteyen Norris, ikinci stintinde sert lastiği tercih etti.
Kevin Magnussen’in kazası sonrasında yarış durdurulunca orta lastiği takan İngiliz pilot, yarışın son bölümünde George Russell’ı geride bırakarak yarışı beşinci olarak tamamladı.
Kırmızı bayrak sonrası durarak startta birden çok sıra kaybetmesi üzerine Norris, şu yorumlarda bulundu: “Kazalardan kaçınmak zorunda kaldım.”
“İkinci starttan sonra güç ünitesinin ısınmasından dolayı diğer araçlara yakın gidemedim. Sonrasında ise sakin kalarak lastikleri hazırladım ve ideal sıcaklığa getirdim. Eğlenceli bir yarıştı. Açıkçası yarışı beşinci bitirmeyi beklemiyordum. Yarıştaki araç tempomuz heyecan verici seviyedeydi.”
Yumuşak lastik tercihi ve sert lastiklere geçişi konusunda Norris, şunları söyledi: “Yedi, hatta sekiz araca karşı erken pit yaparak onları geçmiş oldum.”
“Sert lastiğe geçmeden önce yarışmamam gereken araçlarla yarışıyordum, onlara kıyasla aşırı hızlıydım. Diğer pilotlardan farklı bir strateji izliyorduk. İlk pit stopum için orta veya sert lastikleri takacağım belirsizdi. Sert lastiği taktıktan sonra gelen kırmızı bayrak benim işime oldukça yaradı.”
Yarıştaki yükselişi üzerine gelen soruya Norris, şu yanıtı verdi: “Amacım beladan uzakta durmaktı.”
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60
“Rakiplerimin hepsini güzel geçişlerle geride bıraktım. Farklı stratejimin ve güzel geçişlerimin ardından yarışı beşinci olarak bitirdim. Belki ikincilik için bile mücadele edebilirdik”
Sıralama turlarındaki başarısızlık üzerine Norris, şunları söyledi: “Takım olarak ideal tercihleri yapmadık.”
“Önce orta lastikle atacağım turdan vazgeçtik, sonra yumuşak lastikle attığım ilk turda lastikleri kitleyip hızlı tur atamadım, ikinci turda ise sarı bayrak çıktı.”
“Diğer yandan Oscar’ın ve benim gösterdiğim üzere güzel bir yarış tempomuz vardı. Tüm talihsiz şeyler benim başıma geldi. Ama yine de sıralamadaki hatamı telafi etmeye çalıştım ve sonuçtan mutluyum.”
Önümüzdeki hafta yapılacak olan Brezilya Grand Prix’si hakkında beklentileri sorulduğunda Norris, şöyle cevap verdi: “Önceki yarışlardaki performansımızı düşünürsek beklentilerimiz iyi yönde”
“Bence Brezilya bize uyan bir pist. Şimdiye kadarki yarışlarda aracımızı hızlı bir şekilde uygun aralığa getirmeyi başardık. Ancak beklentilerim konusunda hala çekimserim, yüksek olduklarını söyleyemem. Ancak bugünkü performansımız yavaş virajlara sahip Brezilya yarışı için tüm takım çalışanlarını ve beni cesaretlendirdi.
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