Norris: "Bence grid çizgilerinin genişletilmesine gerek yoktu"

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McLaren, sezona en kötü başlangıç yapan takımlar arasında yer alıyor. Woking merkezli takım, 2023 sezonunda AlphaTauri ile birlikte şu ana kadar puan alamayan tek takım.

Buna rağmen takımın yıldız pilotu Norris, McLaren'ın durumunun düşünüldüğü kadar kötü olmadığını ve takımın yaptığı geliştirmelerden memnun olduğunu her fırsatta dile getiriyordu.

Britanyalı pilot, Cuma günü gerçekleşen Avustralya GP ilk antrenman seanslarını şu şekilde özetledi: "Açıkçası ikinci seansta sert lastikle zorlu bir başlangıç yaptım ama sonrasında bu lastiklerle rahat hissettim."

"Şu ana kadar her şey iyi görünüyor. Daha fazla yorum yapmak zor çünkü çok fazla tur atmadım."

"Yine de pisti biraz anladığımızı ve yarın için iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum."

"Şu anda olduğum yer ve on altıncı sıra arasında 0.2'den daha fazla fark vardı."

"Bu noktada kendime o kadar da güvendiğimi söyleyemem, çünkü diğerlerinin ne kadar yakıt kullandıklarını ve hangi ayarları denediklerini bilmiyoruz."

"Yine de şu ana kadar olumlu hissettiğimi söyleyebilirim, bugünü telafi etmek için yarın daha fazla tur atacağım."

Norris, piste dair onu en çok zorlayan şeyin beyaz çizgiler olduğundan bahsetti.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Bence burada en zor olan şey beyaz çizgiler, çünkü her yerde çok fazla beyaz çizgi var."

"Özellikle pist ıslak olduğunda düşündüğünüzden çok daha büyük bir fark yaratıyor. 250-300 ile giderken bu beyaz çizgilere çıktığınızda aracı anlık olarak kaybediyorsunuz. Bu yüzden işler oldukça zorlaşıyor."

"Bu konuda yapabilecekleri bir şey var mı bilmiyorum. Üzerlerini kapatıp siyah boya sürmüşler ama sanki en kaygan siyah boyayı sürmüşler gibi hissettiriyor."

"Bunların dışında ilk gün eğlenceli geçti, yağmurda sürmeyi seviyorum."

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de Esteban Ocon, Suudi Arabistan'da ise Fernando Alonso startta yanlış bir şekilde durdukları için ceza almışlardı. Bu durum, pilotların grid çizgilerine 'mükemmel' bir şekilde yerleşmenin oldukça zor olduğunu belirtmelerine sebep oldu.

Bunun ardından FIA, Melbourne pisti için grid çizgilerini Cidde'ye kıyasla 20 cm genişletti.

Grid çizgilerinin fark yaratıp yaratmadığı sorulduğunda Norris, "Dürüst olmak gerekirse aradaki farkın ne olduğunu gerçekten bilmiyorum."

"Bunu değiştirmeleri gerektiğini hiç düşünmedim. Bence buna gerek yoktu çünkü grid cebine yerleşmek zaten kolaydı." yanıtını verdi.