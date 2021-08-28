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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Norris'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Hastanede yapılan kontrollerin ardından McLaren pilotu Lando Norris'in Belçika Grand Prix'sine katılmasına izin verildi.

Norris'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi

Yoğun yağmur altında başlayan üçüncü bölümde attığı ilk turda Norris, Eau Rouge'da McLaren MCL35M'inin kontörlünü kaybetmiş ve büyük bir süratle bariyerlere çarparak aracına hasar vermişti.

Sol taraftaki bariyerlere çarpan Norris'in aracı büyük hasar gördü ve seans hemen kırmızı bayrakla durduruldu.

Norris araçtan kendi başına çıktı fakat sol kolunu ve dirseğini tuttuğu görülebiliyordu. Bu da bazı endişelere yol açmıştı. Başlangıçta pistteki tıbbi merkeze götürülen Norris, daha sonra röntgen için hastaneye götürüldü.

Fakat yapılan tetkiklerin ve röntgen çekiminin ardından Norris'te kırığa veya başka bir hasara rastlanmadı. Bunun üzerine Belçika GP'ye katılmasına izin verildi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl da bu yöndeki haberleri doğruladı.

Seidl, "Biraz dirseği ağrıyordu ve hastanede gerekli kontroller yapıldı.  Her şey yolunda ve yarın yarışa geri dönecek olması iyi." dedi.

Norris'ın McLaren'ına verdiği hasarın boyutu göz önüne alındığında, yeni bir şasi ve motora ihtiyaç duyması çok muhtemel. Bu da yarışa büyük bir sürpriz olmadığı takdirde pit yolundan başlayacağı anlamına geliyor.

McLaren ayrıca Norris'in taburcu edildiğini de doğruladı.

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