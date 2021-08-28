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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Norris, Belçika GP sıralama turlarında büyük bir kaza yaptı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Lando Norris, Spa'da gerçekleştirilen sıralama turlarında aracının kontrolünü kaybetti ve Eau Rouge'da büyük bir kaza yaptı.

Norris, Belçika GP sıralama turlarında büyük bir kaza yaptı

Spa'da gerçekleştirilen sıralama turlarında zaman zaman yağmur yağdı ve hem ilk bölüm hem de ikinci bölümde yeşil logolu geçiş lastikleri kullanıldı.

Üçüncü bölümün başlamasından hemen önce sağanak yağmur kendisini gösterdi ve McLaren pilotu Norris, mavi logolu yağmur lastikleriyle piste çıkan ilk isimdi.

Norris, pistte çok fazla su olduğu için bazı noktalarda kızaklama yaşadığını söylerken, Aston Martin pilotu Sebastian Vettel de seansın kırmızı bayrakla durdurulması gerektiğini belirtti.

Henüz ilk denemesinde Norris, Eau Rouge'da aracının kontrolünü kaybetti ve aracını büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Seans hemen kırmızı bayrakla durduruldu ve Norris, bir süre durduktan sonra araçtan yardım almadan çıkmayı başardı. Sonra da iyi olduğunu söyledi.

Kaza, McLaren için üzücü bir haberdi çünkü Norris hem birinci hem de ikinci bölümde en hızlı isim olmuştu.

Norris telsizden, "Üzgünüm çocuklar. Orada iyi bir yerde olmamız gerekiyordu. Sizi hayal kırıklığına uğrattım, bu benim hatam." dedi.

Kazayı gören Vettel, Eau Roge'un çıkışında Norris'in aracının yanına geldi ve İngiliz pilotun iyi olup olmadığını kontrol etti.

Vettel, Norris'ten "iyiyim" işareti aldıktan sonra yoluna devam etti.

Ancak dört kez dünya şampiyonu, kazayı duyar duymaz tepki gösterdi ve neden en başından kırmızı bayrak çıkmadığını sorguladı.

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